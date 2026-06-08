Un cutremur puternic s-a produs în largul Cubei, care s-a resimțit și în Florida

Un cutremur puternic a avut loc luni în largul coastelor de vest ale Cubei, corespondenții agenției France Presse la Havana relatând că seismul, care a durat cel puțin 20 de secunde, i-au forțat pe locuitori să iasă din clădiri și să se refugieze în stradă.

Cutremurul a atins o magnitudine de 6,1 grade şi s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de extremitatea occidentală a insulei, conform Institutului american de geofizică (USGS).

Autorităţile cubaneze au indicat că seismul a fost resimţit „în tot vestul ţării”.

Potrivit jurnaliştilor AFP, seismul s-a simțit de altfel până în Florida, în sud-estul Statelor Unite.