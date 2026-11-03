Un departament întreg de poliție a demisionat în SUA, după ce primarul i-a pus șefului un aparat de urmărire în mașină

Într-un mic oraș din statul Georgia, din sud-estul SUA, primarul nu era convins că șeful poliției își justifică orele plătite și l-a urmărit cu un dispozitiv pus în mașina sa, precum și cu o cameră de supraveghere.

Orașul Milner, din comitatul Lamar, se confruntă cu o criză de personal în poliție, după ce toți polițiștii angajați cu normă întreagă și-au dat demisia după operațiunea primarului Craig Timmons, relatează The Times of India, care citează canalul american de televiziune WSB-TV.

Primarul Timmons a recunoscut public că a instalat un dispozitiv de urmărire pe mașina condusă de șeful poliției din Milner, Lamar Bunn.

„Da, așa am făcut”, a spus edilul, într-un interviu pentru canalul local de televiziune WSB-TV.

De asemenea, el a confirmat amplasarea unei camere de supraveghere în apropierea unei spălătorii auto, orientată spre Primărie, unde se află biroul șefului poliției.

Primarul și-a motivat operațiunea spunând că pontajele lui Bunn i-au ridicat întrebări. Timmons a precizat că a dorit să verifice dacă șeful poliției raporta corect orele de lucru.

Primarul a declarat că este responsabil de aprobarea fișelor de prezență ale șefului poliției, iar orele de lucru înregistrate i-au stârnit îngrijorări.

De asemenea, edilul a susținut că pregătise un raport în care detaliază acuzațiile referitoare la înregistrările de prezență ale lui Bunn și la utilizarea vehiculelor municipale, pe care intenționa să îl prezinte în cadrul unei ședințe extraordinare a consiliului local.

Timmons a susținut că printre responsabilitățile sale în calitate de primar se număra și supravegherea funcționării administrației municipale.

Ce spune șeful poliției

După ce au aflat, șeful poliției, toți cei cinci polițiști cu normă întreagă și majoritatea personalului de rezervă și-au dat demisia de la 28 octombrie 2026.

O scrisoare de demisie, obținută de WSB-TV, menționa îngrijorări legate de „judecata și procesul decizional” ale primarului și ale unor membri ai consiliului local în ceea ce privește departamentul de poliție.

Șeful poliției Lamar Bunn a negat orice abatere și a susținut că responsabilitățile sale profesionale depășeau cadrul unui loc de muncă și al unui program fix.

Într-o discuție telefonică cu WSB-TV, el a explicat că, în calitate de șef al poliției, nu se limita doar la activitatea din cadrul secției de poliție sau din interiorul granițelor orașului.

El a afirmat că își îndeplinea în mod regulat sarcinile administrative de la distanță, inclusiv răspunzând la e-mailuri și monitorizând comunicațiile radio ale poliției.

De asemenea, a susținut că activitatea sa se desfășura și în afara programului normal de lucru.

„Munca mea nu se oprește când părăsesc biroul”, a spus Bunn, explicând că a continuat să lucreze chiar și în timpul concediului.

Șeful adjunct Chris Landers a apărat, de asemenea, modul de organizare a muncii din cadrul departamentului, afirmând că era o practică obișnuită ca ofițerii să lucreze în afara orașului și să primească apeluri după programul normal de lucru.