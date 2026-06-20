Un deputat PNL îi cere lui Veștea să vină în fața congresului de duminică: „De ce «fugem»?”

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, susține o conferință de presă pe tema bugetului alocat ministerului Dezvoltării pentru anul 2024, la sediul PNL din București, 13 decembrie 2023. Inquam Photos / George Călin

Deputatul PNL Ștefan Stoica l-a îndemnat, sâmbătă, pe premierul desemnat Adrian Veștea să participe la Congresului Extraordinar al partidului de mâine și să își susțină punctul de vedere.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat vineri seară că nu mai candidează la șefia PNL Congresul Extraordinar, deși inițial își anunțase intenția de a intra în cursa pentru șefia partidului. Veștea și-a motivat decizia prin „refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres”.

Sâmbătă dimineață, a venit și o reacție din PNL.

„De ce „fugem” de Congres, domnule Veștea? Ne-conflictualul Veștea s-a răzgândit. Nu mai candidează la conducerea PNL împotriva premierului Ilie Bolojan, deși susținea că are sprijinul majorității delegaților”, a scris Ștefan Stoica, pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL îl acuză Veștea că, în schimb, încearcă „să blocheze Congresul pe culoarele tribunalelor”, făcând referire la decizia Tribunalului Ilfov de a da câștig de cauză celor 16 liberali care s-au adresat instanței pentru a bloca hotărârile luate de conducerea PNL privind votul pentru Guvernul Veștea.

„Numai că nicio instanță nu poate dicta unui partid politic ce să decidă și cum să voteze. Dacă are integritate și curaj, așa cum afirmă, dacă nu dorește să rupă partidul, domnul Veștea trebuie să vină în fața celor 2.500 de delegați și să își susțină deschis punctul de vedere”, a mai spus Stoica.

„Altfel, nu mai vorbim despre un lider politic, ci despre un politician combinagiu, care preferă jocurile de culise în locul confruntării democratice și al votului delegaților. Haideți, domnule Veștea! Curaj! Veniți în fața Congresului și lăsați delegații să decidă. Sau, parafrazându-l pe Ștefan Tipătescu: „Zoe, fii bărbată!”, și-a încheiat deputatul PNL mesajul.

Congresul extraordinar al PNL

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, fără consultarea PNL, și a refuzat să se retragă, deși conducerea formațiunii liberale i-a cerut asta.

Ilie Bolojan a anunțat că va candida din nou la șefia partidului, echipa pe care o va prezenta urmând să fie anunțată în cursul zile de sâmbătă.

Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni: președinte împreună cu o echipă.