Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL la congresul de duminică, pe care îl voia amânat cu o săptămână. Cum motivează

Premierul desemnat, Adrian Veștea, care este și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat vineri seară că nu va mai candida la Congresul Extraordinar care a fost decis pentru ziua de duminică, deși inițial își anunțase intenția de a intra în cursa pentru șefia partidului.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului”, a scris Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal”, a punctat liberalul.

Alte precizări făcute de Veștea:

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată.

Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură.”

Aproximativ 700 de liberali au participat vineri după-amiază, online, la Consiliul Național al PNL. După aproximativ o oră, liberalii au votat pentru organizarea Congresului extraordinar al partidului, propus de Ilie Bolojan. Va fi din nou vot, inclusiv pentru șefia partidului.

În prima lui reacție, Adrian Veștea a criticat puternic decizia PNL de convocare a Congresului Extraordinar, avertizând că „libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară” din formațiune.

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis ca organizarea Congresului Extraordinar al partidului să aibă loc duminică, la ora 12:00, la Romexpo.

Tabăra Veștea plănuiește să conteste toate deciziile luate de conducerea PNL, au spus, pentru HotNews, surse din tabăra premierului desemnat.

Adrian Veştea a confirmat joi că intenționează să candideze la conducerea partidului, dar el ceruse mutarea Congresului PNL pe 28 iunie pentru a putea pregăti „o moțiune pentru candidatură”.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, fără consultarea PNL, și a refuzat să se retragă, deși conducerea formațiunii liberale i-a cerut asta.

16 parlamentari PNL, contestatari ai lui Bolojan, au atacat joi la Tribunalul Ilfov două decizii luate luni seară de Biroul Politic Naţional al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe membrii care vor face acest lucru.

Tribunalul Ilfov le-a dat câştig de cauză acestora şi a decis, în timp record, suspendarea acestor decizii. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței.

În același timp, Ciprian Ciucu, unicul prim-vicepreşedinte PNL care îl sprijină pe Ilie Bolojan, este cercetat penal de DNA pentru luare de mită.

Bolojan și-a anunțat candidatura

La finalul Consiliului Național de vineri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat oficial că își va depune candidatura la Congresul de duminică, pentru un nou mandat în fruntea partidului, împreună cu echipa pe care o va propune.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică”, a precizat Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni: președinte împreună cu o echipă.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni. Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a adăugat Bolojan.

„Până mâine după-amiază (sâmbătă, n.r.) îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a mai scris Bolojan.