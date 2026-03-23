Un deputat PSD anunță că va vota pentru ieșirea partidului de la guvernare

Deputatul Bogdan Toader, unul dintre liderii PSD Prahova, anunţă, luni, că va vota ieşirea formaţiunii din Guvern, el subliniind că încă de la formarea actualei coaliţii a pledat împotriva alianţei social-democraţilor cu PNL şi USR, informează News.ro.

„Voi vota pentru ieşirea PSD de la guvernare în cadrul consultării interne care va avea loc pe 20 aprilie. Am spus-o încă de la început: PSD nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL şi USR. Nu a fost şi nici nu este momentul pentru o astfel de alianţă, mai ales în condiţiile în care aceste partide au continuat să considere PSD «răul absolut»”, a scris Bogdan Toader pe Facebook.

Deputatul acuză PNL și USR că iau decizii contrare intereselor populației.

„Nu putem construi nimic solid într-un climat de neîncredere şi atac constant. Cu atât mai mult, nu putem merge mai departe alături de PNL şi USR atunci când deciziile lor se îndepărtează de nevoile reale ale oamenilor”, a continuat Toader.

El consideră că momentul politic pe care îl traversează România este unul „care cere claritate şi responsabilitate”, arătând că, „dincolo de orice calcul politic, oamenii trebuie să rămână prioritatea”.

Referendum intern pe 20 aprilie

Conducerea PSD a decis, într-o ședință a Biroului Politic Național care a durat aproximativ o oră, că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie, spun surse HotNews.

Este vorba de un referendum intern, prin care membri de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței de la PSD.

„Imediat după consultare vom acționa în concordanță cu ce decid membri PSD”, a precizat Grindeanu.