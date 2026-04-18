Un deputat PSD îl numește „șobolan” pe Ilie Bolojan și îl acuză că și „și-a tras armată de boți”. Grindeanu spune că „e timpul deratizării”

Deputatul Bogdan Trif, liderul PSD Sibiu, susține într-o postare pe Facebook că o „armată de boți” intervine la postările despre premierul liberal, „mai ales dacă este criticat”, cu scopul „ca nu cumva să se dărâme mitul mesianicului Bolojan”. Postarea lui este însoțită de o caricatură în care Bolojan e prezentat drept șobolan.

Într-o postare făcută cu două zile înainte de consultarea internă în care PSD va decide dacă îi retrage sau nu sprijinul premierului, Bogdan Trif afirmă că „șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți”.

Postarea social-democratului vine în contextul în care liberalul comparase situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan, vineri, la RRA.

Trif susține acum că la orice postare în care e menționat Ilie Bolojan apare „o avalanșă de comentarii «la indigo»”

„Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Întâmplare sau strategie bine pusă la punct?”, a scris Bogdan Trif.

Postarea sa este însoțită de o imagine în care fața lui Ilie Bolojan este pusă peste o animație cu un șobolan.

Grindeanu: „Șobolani politici” și „e timpul pentru deratizare”

Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a scris și el despre „șobolani” într-un mesaj pe Facebook.

Comentariile la postare sunt oprite. De astfel, și la alte postări recente ale lui Sorin Grindeanu au fost oprite comentariile.

Replica din PNL: Bolojan, făcut pisică

Din tabăra liberală, replica pe rețelele de socializare a venit de la Răzvan Șerbănoi, consilier local PNL Pitești. „Unii vor să stingă lumina! S-o lăsăm aprinsă!”, a scris el într-o postare în care Ilie Bolojan e prezentat ca o pisică.

Planul PSD. Ultimatum pentru Bolojan

Vineri, PSD începuse să facă, pe rețelele de socializare, numărătoarea inversă până la referendumul intern la care se votează dacă partidul continuă cu premierul Ilie Bolojan.

Mesaje similare cu „Momentul adevărului” au fost postate de mai mulți lideri PSD.

Luni, 20 aprilie, aproximativ 5.000 de membrii ai PSD vor vota dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Votul are loc online, iar rezultatul este așteptat în jurul orei 19.00, adică în prime-time.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan. În acest scenariu, PSD va aștepta până joi, când are loc ședință de Guvern, demisia lui Bolojan. În caz contrar, social-democrați iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat, pentru a-l forța pe premier să ceară un vot de încredere în Parlament.