VIDEO Răspunsul lui Grindeanu pentru Bolojan, care a spus că a găsit „șobolani în cămara statului care rod proviziile”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ironizat măsurile luate de premierul liberal Ilie Bolojan și a declarat că „e foarte frumos să pari marele reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva”.

Liderul PSD a fost întrebat sâmbătă cum comentează criticile lansate de premier, vineri, la Radio România Actualități, unde Ilie Bolojan i-a acuzat pe social-democrați că fac un „joc dublu” și a criticat atitudinea lor față de reforme.

„Care reforme? Una îmi spuneți? Sau îmi spune domnul Bolojan una? Una singură. Eu înțeleg că e foarte frumos să pari marele reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva. Dacă vă referiți, să spunem, la ce a însemnat pachetul pe administrație, aia e reformă? Să dai oamenii afară e reformă? Aia e concediere în masă”, a răspuns Sorin Grindeanu, în conferința de presă de la Timișoara.

„Șobolanii din cămară” și „adevăratul șobolănism”

Premierul Bolojan afirmase că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului și limitarea risipei bugetare au deranjat interese.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Bolojan.

Acum, Sorin Grindeanu a criticat intenția guvernului de a lista la bursă anumite companii de stat. Posibilitatea listării unor companii este însă analizată de stat de câțiva ani, aceasta fiind chiar și un jalon PNRR.

„Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem, asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, ăsta e adevăratul șobolănism”, a acuzat președintele PSD.

De astfel, mai multe voci din PSD au criticat această intenție a guvernului, lansând mesaje cu o temă comună și anume că „se vinde țara”. De partea cealaltă, un lider PNL a apărat planul Guvernului, într-un dialog cu HotNews.

„Au fost puse pe masă 22 de companii-problemă, adevărate găuri negre pentru bugetul de stat, iar pentru o parte dintre ele Guvernul discută inclusiv varianta listării la bursă, cu pachete minoritare și pe baza unor studii de fezabilitate. Asta este o discuție despre eficiență, guvernanță și responsabilitate, nu despre vânzarea țării”, a declarat vicepreședintele PNL Alexandru Muraru.