Un deputat susține că „ONG-uri de promovare a homosexualității încurajează tinerii romi spre Satana”. A fost reclamat la CNCD pentru „derapaj homofob”

Nicolae Păun, deputat din partea romilor, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce a scris pe Facebook că „ONG-uri rome înființate și finanțate de Soroș otrăvesc tineri romi”, pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”,prin campanii de promovare a homosexualității. Reprezentanţii asociaţiei MozaiQ, care au depus reclamaţia la CNCD, consideră că susţinerile parlamentarului sunt „revoltătoare” şi incompatibile cu mandatul de

Nicolae Păun este preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaților.

„Campanii care otrăvesc mintea tinerilor romi”

Într-un mesaj postat pe Facebook și intitulat „STOP campaniilor de promovare a homosexualității în comunitățile de romi”, Păun susține că în ultima perioadă „mai multe ong-uri rome înființate și finanțate de Soroș demarează campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi din România”, iar „tinerilor romi li se explică de către diverși „activiști” plătiți de Soroș că homosexualitatea e ceva normal”.

„Am primit numeroase semnale de la colegii mei, așa că mă văd obligat să iau poziție față de aceste campanii care otrăvesc mintea tinerilor romi. STOP! Terminați cu aceste tâmpenii, prin care încurajați tinerii romi spre păcat, spre Satana! Romii sunt creștini, fie ortodocși, fie catolici. Sunt și adventiști, penticostali, pocăiți sau reformiști. Nu mai încercați să-i transformați în lesbiene sau homosexuali! (…) Voi, românii, ne-ați blamat sute de ani că ne căsătorim copiii de la vârste fragede. Motivul a fost și este acela că nu dorim ca fetele noastre să fie lesbiene și băieții noștri, homosexuali. Până am să mor, nu voi permite organizațiilor țigănești făcute și finanțate de Soroș să strice esența familiei din care mă trag. La noi, romii, familia este sfântă!”, susține Păun în mesajul postat pe Facebook.

Reclamat la CNCD: „Nu face decât să demonizeze și mai mult o comunitate vulnerabilă, alimentând ura și polarizarea socială”

Asociaţia MozaiQ, organizaţie care apără drepturile minorităţilor sexuale – lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender şi intersex – a anunțat că l-a reclamat pe Păun la CNCD, pentru discurs de ură la adresa persoanelor homosexuale, folosind stereotipuri, stigmatizare și mesaje instigatoare la ură.

„Funcția pe care domnul Păun o ocupă presupune respectarea și promovarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor. Din această perspectivă, declarațiile sale sunt incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și contravin principiilor democratice și standardelor internaționale privind drepturile omului, la care România este parte.

Promovarea homofobiei nu face decât să slăbească coeziunea socială și să pună în pericol siguranța și demnitatea unor oameni deja vulnerabili. Mai mult, domnul Păun nu face niște declarații individuale față de o singură persoană, ci împotriva unui grup întreg de cetățeni (respectiv persoanele LGBTI), fapt care se înscrie în sfera discriminării, așa cum a fost ea stabilită de OUG 137/2000”, afirmă reprezentanții asociației.

Ei mai spun că discursul deputatului „nu face decât să demonizeze și mai mult o comunitate vulnerabilă, alimentând ura și polarizarea socială”.

“Afirmațiile domnului deputat Nicolae Păun sunt revoltătoare, atât prin caracterul lor stigmatizant la adresa unei minorități întregi, a unui grup de oameni, cât și prin calitatea de deputat (chiar președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților). Domnul Păun a fost votat de români pentru a reprezenta pe toți cetățenii, indiferent de etnie, orientare sexuală, gen sau religie.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, domnul Păun ar trebui să fie protectorul și promotorul drepturilor omului, nu pe dos! Îl informăm, de asemenea, pe domnul Păun, că în România trăiesc persoane rome LGBTI, oameni care trăiesc la intersecția dintre două identități profund marginalizate. Aceștia se confruntă zilnic cu o dublă discriminare – atât pe criteriul etniei, cât și pe cel al orientării sexuale sau identității de gen. Declarațiile domnului deputat nu doar că instigă la ură, dar contribuie la adâncirea acestei marginalizări multiple, punând în pericol viața și siguranța unor cetățeni români care au nevoie de protecție și sprijin, nu de stigmatizare. Am sesizat CNCD în acest caz. Rușine, Nicolae Păun!” a declarat Vlad Viski, președinte MozaiQ.

Asociația îi cere deputatului Nicolae Păun să retragă de urgență declarațiile și să prezinte scuze publice.