Un deputat USR vrea ca cei patru judecători CCR care au boicotat ultimele două ședințe să fie excluși / El explică și ce prevede legea de funcționare a Curții

Deputatul USR Alexandru Dimitriu spune că va depune luni o cerere la CCR de încetare a mandatelor de judecători constituționali pentru cei patru membri ai Curții care au boicotat ultimele două ședințe: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Dimitriu susține că cei patru judecători propuși la CCR de către PSD și-au încălcat obligațiile de serviciu în momentul în care au boicotat, de două ori, ședințele Curții.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu spune că Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede clar situația în care un judecător CCR poate rămâne fără mandat: dacă acesta își încalcă obligațiile.

„Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară: judecătorii CCR au obligația, atenție, să participe la ședințele de judecată și la deliberări și să adopte deciziile cu da sau nu. Mandatul lor este unul activ, nu opțional, nu politic. Avem patru judecători care au lipsit intenționat de la două ședințe, deși exista o majoritate de 5 la 4 pentru adoptarea unei hotărâri. Și au făcut asta ca să blocheze cvorumul obligatoriu de șase judecători”, susține Alexandru Dimitriu, într-un videoclip publicat pe Facebook.

„Boicotul paralizează CCR și încalcă legea”

Contactat de HotNews, Dimitriu a spus că va depune cererea la CCR în cursul zilei de astăzi. Deputatul USR susține că ceea ce fac cei patru judecători este „similar cu o lovitură de stat”.

„Asta nu este absență, e boicot. Boicotul paralizează CCR și încalcă legea 47/1992. Când un judecător refuză deliberat să își exercite mandatul, să știți că încalcă legea, nu doar așa, lipsește. Iar legea spune clar: pentru astfel de încălcări mandatul încetează. Ceea ce au făcut cei patru judecători pesediști de la CCR este similar cu o lovitură de stat”, susține Dimitriu.

„Miza este simplă: pensiile speciale ale magistraților să rămână neatinse, la schimb cu protecția corupților. PSD are nevoie de Lia Savonea și de sistemul cusut în jurul ei, are nevoie de o Curte paralizată care să nu decidă, care să nu deranjeze, pentru că este singura garanție că politicienii lor nu ajung la pușcărie. Să știți că nu e teorie, e un fapt. Avem pedepse anulate, condamnați scoși din închisoare, dosare albite. Și noi suntem aici. Patru judecători din nouă nu mai intră la ședințe ca să nu existe cvorum. Nu pentru lege, nu pentru Constituție, ci pentru PSD”, acuză deputatul USR.

Ce prevede legea

Articolul 64 din legea 47/1992 prevede că judecătorii CCR au următoarele obligații:

„să-și îndeplinească funcția încredințată cu imparțialitate și în respectul Constituției; să păstreze secretul deliberărilor și al voturilor și să nu ia poziție publică sau să dea consultații în probleme de competența Curții Constituționale; în adoptarea actelor Curții Constituționale să-și exprime votul afirmativ sau negativ, abținerea de la vot nefiind permisă; să comunice președintelui Curții Constituționale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită; să nu permită folosirea funcției pe care o îndeplinesc în scop de reclamă comercială sau propagandă de orice fel; să se abțină de la orice activitate sau manifestări contrare independenței și demnității funcției lor”.

La articolul 67, Alineatul C din aceeași lege se precizează că: „în caz de încălcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau ale art. 40 alin. (3) din Constituție, republicată, sau pentru încălcarea gravă a obligațiilor prevăzute la art. 64”.

„Constatarea încetării mandatului, potrivit alin. (1) lit. a), se face de președintele Curții Constituționale, iar în celelalte cazuri, încetarea mandatului se hotărăște în plen, cu votul majorității judecătorilor Curții”, se mai precizează în lege.