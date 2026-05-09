Un destin unic în București: Casele Surori de pe fosta stradă a Surorilor: una râde, alta visează să renască. Calvarul proprietarilor care vor să restaureze fațada clădirii

Pe fosta stradă a Surorilor, în prezent Logofăt Luca Stroici, două case surori, proiectate în stil eclectic admirabil, uimesc prin proporții delicate și fațade elaborate cu măiestrie.

La sfârșit de secol al XIX-lea, atât de speciale erau clădirile gemene, atât de important era statutul lor în comunitate, încât au dat până și denumirea străzii pe care își duc veacul: strada Surorilor. Strada lor.

Surorile au avut parte de o tinerețe lipsită de griji, au fost prețuite, apoi a venit naționalizarea și au încăput pe mâna chiriașilor nepăsători cu bunul altuia. Frumusețea lor a început să pălească. Interioarele au fost împărțite între mai multe familii, o parte din sobele lor minunate au fost dărâmate, pictura murală a început să se degradeze, toată armonia a fost stricată.

