Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Semnalmentele bărbatului dat în urmărire

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, transmite News.ro.

Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.

„Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fugit, în jurul orelor 17.50, din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secţia de psihiatrie”, a precizat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Bărbatul căutat are o înălţime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, faţă ovală, sprâncene arcuite, mustaţă deasă cu colţurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurţi de culoare închisă şi tricou de culoare albă.

ANP a amintit că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani.

În prezent se desfăşoară activităţile specifice pentru găsirea bărbatului.

În urmă cu o zi, un alt bărbat a evadat după ce a sărit gardul de la penitenciarul Mărgineni din Dâmbovița. Acesta a fost prins miercuri în localitatea natală, Poiana Vărbilău, din judeţul Prahova.

El a evadat de la punctul de lucru interior al penitenciarului escaladând gardul împrejmuitor al închisorii în timp ce se lucra la blocul alimentar.

Acesta era condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor.