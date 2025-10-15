Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a intrat în baza de date a închisorii și a redus din pedepse. Reacția ANP

Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a intrat în baza de date a închisorii, și a modificat date privind pedepsele. Bărbatul e acuzat că s-a folosit de un infochioșc unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola, transmit Antena 3 CNN și Digi24.

Incidentul a fost înregistrat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni și a fost descoperit întâmplător de o polițistă de penitenciare, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare.

Bărbatul, închis tocmai pentru fraude informatice, a fost transferat pentru scurt timp la Spitalul Penitenciar Dej. Acolo ar fi văzut user-ul și parola unui polițist de penitenciare care avea drepturi de admin și putea să opereze modificări în sistemul informatic al ANP, potrivit Antena 3 CNN.

Întors la penitenciar, bărbatul s-ar fi folosit de un infochioșc la care s-a logat cu ajutorul contului polițistului care nu și-a actualizat parola. Acesta a accesat interfața aplicației, a reușit să își acorde zile libere, a operat cumpărături și a transferat bani din conturile altor deținuți.

Situația a fost descoperită de o polițistă de la compartimentul economic, care a observat faptul că, deși erau făcute cumpărături în conturile mai multor deținuți, sumele de bani pe care le aveau rămâneau aceleași, potrivit Antena 3 CNN.

Ce spune Administrația Penitenciarelor

După mediatizarea cazului, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că a deschis o anchetă internă.

„Ca urmare a semnalării unui posibil incident informatic în cadrul unei unități subordonate, au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației semnalate, cu înștiințarea de îndată a organelor abilitate competente”, a transmis ANP, într-un comunicat.

Instituția mai susține că e vorba de un caz izolat și că în alte penitenicare nu s-a mai înregistrat un eveniment similar.

„În paralel, se efectuează verificări, prin intermediul structurilor de specialitate, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum și a tuturor persoanelor implicate și, în funcție de rezultatele acestora, dispunerea măsurilor ce se impun. Totodată, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul sistemului administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente similare”, a precizat ANP.