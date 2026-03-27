Un dezvoltator imobiliar vrea să construiască blocuri de până la 25 de etaje în buza Pajiștei Petricani, arie protejată / Copaci tăiați și foraje făcute în zonă

Lângă punctul de belvedere din pajiște au fost tăiați copaci și au început lucrări de forare a solului, iar o parte din mizerie a ajuns în perimetrul ariei protejate, în zona băncilor. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat pentru HotNews că este vorba despre un teren proprietate privată, lipit de aria protejată, iar proprietarii au fost amendați fiindcă au încălcat legislația de mediu. Ei vor să construiască acolo un complex de blocuri turn, iar primarul spune că nu le-a eliberat autorizație, însă le-a dat certificat de urbanism.

Pajiștea Petricani este arie naturală protejată de interes local din iulie 2025.

Cum arată acum zona de lângă Pajiștea Petricani

Asociația Parcul Natural București, ONG-ul care a militat și a făcut documentația ca Pajiștea Petricani să devină arie protejată, a sesizat că pe terenul privat aflat la limita ariei protejate s-au tăiat arbori și se fac foraje. Asociația a anunțat Poliția Locală Sector 2.

„Am fost la punctul de belvedere care străjuiește Pajiștea Petricani, însoțiți de inspectorii Poliției Locale Sector 2 – Protecția Mediului. Ce am găsit acolo ne îngrijorează profund. Pe un teren privat (fostă pepinieră Romsilva) aflat chiar la limita ariei naturale protejate au fost efectuate recent foraje geotehnice și defrișări ale crângului din spatele băncilor. Arborii tăiați, carotele de foraj, noroiul și deșeurile rezultate au fost abandonate parțial pe teritoriul ariei protejate.

:

Legea pentru protejarea spațiilor verzi se aplică indiferent de regimul de proprietate. Defrișarea fără avize, abandonarea deșeurilor pe teritoriul ariei protejate și afectarea ecosistemului reprezintă infracțiuni de mediu, conform legislației în vigoare. Am solicitat verificarea titlului de proprietate și a tuturor avizelor necesare pentru aceste lucrări”, au scris reprezentanții ONG-ului pe pagina de Facebook.

Cui aparține terenul și ce vor proprietarii să construiască acolo

Potrivit unui extras de carte funciară scos de HotNews, terenul în suprafață de aproximativ trei hectare, lipit de Pajiștea Petricani, este deținut de Manochehr Saadati Sohi, Dragoș Mihail Astratinei și Expo Frig SRL.

Manochehr Saadati Sohi a cerut Primăriei Sectorului 2, în 2023, eliberarea unui certificat de urbanism pentru autorizarea unui complex de blocuri de 14 etaje, cu două accente de înălțime de 25 de etaje, care să adăpostească locuințe, spații comerciale, grădiniță și aparthotel. Certificatul de urbanism a fost eliberat în 4 aprilie 2023 de către fostul primar al Sectorului 2 Radu Mihaiu, în baza Planului Urbanistic Coordonator al Sectorului 2, care a permis construirea unor turnuri de până la 25 etaje în zona Fabrica de Glucoză/Petricani.

În decembrie 2025, în timpul mandatului primarului Rareș Hopincă, proprietarul terenului a revenit cu cerere și a primit un nou certificat de urbanism. Documentul, consultat de HotNews, prevede același lucru: „construire ansamblu 2S+P+13E+14 duplex cu două accente înalte 2S+P+25E cu destinația mixtă compusă din rezidențial, grădiniță, aparthotel, amenajare spații verzi cu alei pietonale și carosabile, spații de agrement (piscină, spa, fitness), împrejmuire și construcții necesare echipamentelor tehnice și pază, dezmembrare (în funcție de necesitatea proiectului)”.

Certificatul de urbanism nu dă dreptul de construire, însă este punctul de pornire a investiției și de începere a procedurilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire. Certificatul este documentul în care este menționat ce se poate construi pe un teren și ce trebuie să facă cel care îl solicită pentru a obține autorizația de construire. Este primul pas pentru a putea construi.

Ce spune primarul Sectorului 2

Contactat de HotNews, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a spus că primăria nu a emis autorizația de construire a complexului de blocuri, dar a eliberat certificat de urbanism.

„Colegii mei au fost în control și au constatat următoarele: pe un teren proprietate privată se efectuau o serie de foraje. Pentru aceste foraje nu există autorizație sau aviz. Poliția Locală a Sectorului 2 a aplicat sancțiuni în valoare de 210.000 lei, pe HCGMB 204/2009, privind normele de protectie a mediului. Autorizație nu am emis în zonă”, a declarat primarul Rareș Hopincă.

Pajiștea Petricani, un colț de natură neatinsă în Pipera

Pajiștea Petricani se află pe Șoseaua Petricani, iar intrarea se face din drumul care merge spre Romsilva, pe malul Lacului Tei. În pofida presiunii imobiliare uriașe din zonă, cele 5,66 hectare de spațiu verde se află în domeniul public, în administrarea Primăriei Sectorului 2, scăpând de retrocedare.

Locul a fost descoperit în 2021 de către Asociația Parcul Natural Văcărești, iar în 2023 a fost amenajat acolo și un traseu pentru vizitatori, cu panouri de informare despre speciile care trăiesc în parc. Traseul duce în vârful dealului, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra zonei și a lacului.

Asociația Parcul Natural Văcărești a militat ca zona să capete statut de protecție și a făcut studiul de fundamentare pentru obținerea acestui statut.

„De ce contează Pajiștea Petricani? Această arie naturală urbană, protejată oficial pentru valoarea sa ecologică excepțională, adăpostește 89 de specii de păsări, 101 specii de insecte, 12 specii de pești, 7 specii de reptile, 3 specii de amfibieni și 12 specii de mamifere. Dintre acestea, 44 sunt specii protejate. Zona reunește 8 tipuri distincte de habitate vegetale, de la pajiști mezofile și comunități de stuf, până la ecosistemul silvic pe terasa loessică – un mozaic de biodiversitate urbană de neînlocuit și un refugiu vital pentru fauna de pe Colentina”, explică Asociația Parcul Natural București.