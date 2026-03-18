Un director al companiei strategice Transelectrica a fost revocat după ce a pierdut avizul ORNISS pentru accesul la informații clasificate
Transportatorul național de energie Transelectrica, companie de stat strategică, a anunțat, miercuri, pe Bursa de Valori București, încetarea mandatului de membru al directoratului pentru Victor Moraru. Acesta este fostul vicepreședinte al „super-agenției” companiilor de stat AMEPIP, a cărui numire a stârnit critici din partea Comisiei Europene. Motivul este retragerea accesului la informații clasificate de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS).
- Potrivit ORNISS, avizul reprezintă o autorizație de securitate care atestă faptul că o persoană este aptă să acceseze, să gestioneze sau să lucreze cu informații clasificate.
Potrivit comunicatului transmis Bursei de Valori București, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a luat act de încetarea contractului de mandat al lui Victor Moraru.
Măsura a fost declanșată după o notificare primită în 11 martie 2026, prin care decizia ORNISS de avizare pozitivă a accesului la informații naționale clasificate a fost revocată.
Astfel, a fost activată o clauză din contractul de mandat, care prevede încetarea automată a colaborării în cazul în care administratorul nu mai deține autorizațiile de securitate necesare exercitării funcției într-o companie de importanță strategică pentru siguranța națională.
Controversele numirilor lui Victor Moraru în fruntea unor instituții de stat
Victor Moraru este un apropiat al vicepremierului Marian Neacșu, care l-a promovat în funcția de vicepreședinte al super-agenției companiilor de stat AMEPIP și ulterior la Transelectrica, potrivit Bursa.ro.
Ascensiunea sa politică a început în județul Ialomița, unde a fost primar al orașului Amara (2000-2016) și președinte al Consiliului Județean Ialomița (2016-2020).
În decembrie 2023, Victor Moraru a fost numit vicepreședinte al nou-înființatei AMEPIP, numire care a stârnit controverse. Această instituție are un rol uriaș: controlează toate companiile de stat din România și aprobă planurile de management.
În vara anului 2024, Comisia Europeană a trimis o scrisoare dură Guvernului României, semnalând nereguli grave în procesul de selecție a conducerii AMEPIP. Comisia Europeană acuza conflicte de interese. Înainte de a fi numit vicepreședinte, Moraru a fost director în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG). În acea calitate, el a făcut parte din comisia care a selectat membrii comisiei de recrutare pentru AMEPIP. Practic, a participat la alegerea celor care urmau să îl evalueze și să îl voteze.
Bruxelles-ul a considerat că procesul nu a fost unul competitiv și că numirile au fost politice, nu pe criterii de competență. Din cauza acestor numiri, Comisia Europeană a blocat plata unei tranșe de aproximativ 2,7 miliarde de euro din PNRR, condiționând deblocarea banilor de demisia conducerii și reluarea procedurii.
Sub presiunea pierderii miliardelor de euro, Victor Moraru a demisionat în iulie 2024. Însă, deși demisionase din cauza suspiciunilor de incompatibilitate, Victor Moraru a fost păstrat șef interimar la aceeași agenție până în octombrie 2024, când a fost numit director la Transelectrica.
Comisia Europeană a criticat și numirea de la Transelectrica. Un nou document al Comisiei Europene consultat în acea perioadă de HotNews acuza procesul netransparent și plin de conflicte de interese în procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, transportatorul național de energie.
Cum poate fi pierdut avizul ORNISS
Avizul ORNISS poate fi retras în urma unor reverificări de securitate, care indică faptul că persoana nu mai îndeplinește condițiile de loialitate, onestitate sau profesionalism necesare accesului la informații clasificate, de obicei la sesizarea instituțiilor competente (SRI, SIE, MAI).
Potrivit legislației în vigoare (HG 585 / 2002), ori de câte ori apar indicii că deținătorul certificatului de securitate sau autorizației de acces nu mai îndeplinește criteriile de compatibilitate privind accesul la informațiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea conducătorului unității adresată ORNISS.
ORNISS poate solicita reluarea verificărilor, la sesizarea autorităților competente, în situația în care sunt semnalate incompatibilități privind accesul la informații secrete de stat.
Conform standardelor de protecție, situațiile care reprezintă elemente de incompatibilitate pentru accesul la informații secrete de stat sunt:
- A comis sau a intenționat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, trădare ori alte infracțiuni contra siguranței statului;
- A încercat, a susținut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acțiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizații ori puteri străine inamice ordinii de drept din țara noastră;
- Este sau a fost membru al unei organizații care a încercat, încearcă sau susține răsturnarea ordinii constituționale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;
- Este sau a fost un susținător al vreunei organizații apropiate cu membrii unor astfel de organizații într-o formă de natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea și loialitatea persoanei;
- A ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informații cu relevanță în planul siguranței naționale ori a mințit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
- Are antecedente penale sau a fost sancționat contravențional pentru fapte care indică tendințe infracționale;
- Are dificultăți financiare serioase sau există o discordanță semnificativă între nivelul său de trai și veniturile declarate;
- Consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanțe interzise prin lege care produc dependență;
- Are sau a avut comportamente imorale sau deviații de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la șantaj sau presiuni;
- A demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreție;
- A încălcat reglementările privind protecția informațiilor clasificate;
- Suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficiențe de discernământ, confirmate prin investigație medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
- Poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilități exploatabile de către servicii de informații ale căror interese sunt ostile României și aliaților săi.