Un director de fabrică din Cluj atacă proiectul partidelor și al Palatului Cotroceni, pentru că măsurile prevăd creșteri de taxe, dar nu se referă la mai buna încasare. „Ori toți să trăim, ori toți să muriți”

„Fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, o sa duceți greul”, scrie Dragoș Damian, șeful fabricii de medicamente Terapia din Cluj.

CEO la Terapia Cluj, Dragoș Damian susține că vor crește prețurile, iar cei care vor încasa șocul nu vor fi „deștepții deștepților”, care fac evaziune, ci cei care oricum au păcălit statul și până acum.

„Uite ce vă așteaptă”, scrie Dragoș Damian, într-un articol în Contributors, care apoi trece în revistă reformele fiscale discutate, printre care creșterea TVA, impozit progresiv. El amintește și de recomandările de reformă transmise de FMI.

„O să vedem în cele din urma ce schemă va fi aprobată, după care tot voi, (…) care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, veți munci de o să vă sară capacele ca să puneți la loc banii pe care i-au furat sau risipit alții”, spune el.

El spune apoi „de ce am ajuns unde am ajuns” – pentru că „în ultimii 5 ani, am avut băieți deștepți”, „băieți deștepți-deștepți” și „premianții – băieții deștepți-deștepți-deștepți”.

Dragoș Damian. Inquam Photos / Octav Ganea

„Evaziunea fiscală și munca la negru duduie”

Primii – „au speculat și crescut preturile cu până la 200% și voi (…) ați băgat mana adânc în buzunar și ați plătit. „Aceiași băieți deștepți vă spun acum că daca cresc prețurile cu 1,5%, urmare a creșterii TVA, se rupe lumea în două”.

Apoi, „băieți deștepți-deștepți au primit facilitați și stimulente, care s-au dat nu pentru creștere economică, ci ca să pună mai mulți bani în portofele”. „Și s-a confirmat. Nu am avut nici un fel de creștere economică”, scrie Dragoș Damian.

În opinia lui, „premianții” sunt cei care „au dus criminalitatea fiscală la un nou nivel”.

„Evaziunea fiscală și munca la negru duduie. Voi ce credeați, că banii fără chitanță dați la autoservire, la pensiune, la coafor, la instalator, la piață, la bonă, la artificii, nu se vor răzbuna într-o zi?”, întreabă el.

În final, el scrie că, marți, „după mini-vacanța în care ați mai contribuit, vrând-nevrând, la criminalitatea fiscală, după ce se anunță pachetul de salvare a națiunii, tot voi, băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, o sa duceți greul”

„Să nu va închipuiți că băieții deștepți, băieții deștepți-deștepți și băieții deștepți-deștepți-deștepți vor avea de suferit. Băi fraierilor, harnici și cinstiți, care vă plătiți toate taxele, impozitele și contribuțiile, ori toți să trăim, ori toți să muriți, băi!”, încheie el.