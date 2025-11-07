VIDEO Un director executiv a leșinat în Biroul Oval, în timpul unei conferințe de presă despre medicamente. Cum a reacționat Trump

Un director executiv dintr-o companie farmaceutică a leșinat joi în Biroul Oval de la Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump anunța un acord cu producătorii de medicamente de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, transmite EFE, citată de Agerpres.

Directorul a fost identificat de Fox News ca fiind Gordon Findlay, de la compania de produse biologice Novo Nordisk.

El stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar a căzut brusc în timp ce David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, vorbea despre un acord privind medicamentele pentru slăbit. Ricks şi-a întrerupt discursul în momentul în care bărbatul a căzut, în timp ce mai multe persoane din încăpere s-au grăbit să-l ajute.

Trump s-a ridicat de la birou şi s-a întors spre bărbatul care zăcea pe podea înainte ca transmisiunea în direct să fie întreruptă.

Mai târziu, când conferinţa de presă a fost reluată, Trump a explicat că „unul dintre reprezentanții companiilor a fost ușor amețit”, dar că între timp şi-a revenit şi se simte bine.

„Unitatea medicală a Casei Albe a acţionat rapid, iar domnul este bine”, a clarificat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după incident.