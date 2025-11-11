Un dirijor a murit și o țară întreagă îl plânge. „«Maestrul Beppe Vessicchio dirijează orchestra» nu era doar o frază: era acasă, era Italia”

Una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii italiene, dirijorul Beppe Vessicchio a murit sâmbătă la vârsta de 69 de ani, la Spitalul San Camillo din Roma din cauza unor afecțiuni pulmonare. Dirijor, aranjor și personalitate publică îndrăgită, Vessicchio a devenit sinonim cu Festivalul de la Sanremo, care e transmis în fiecare an și în România. Vessicchio a fost înmormântat luni, într-o ceremonie privată.

„Dirijează orchestra maestrul Peppe Vessicchio“. E propoziția devenită celebră, care i-a definit cel mai bine cariera celebrului conducător de orchestră.

Beppe Vessicchio s-a născut la Napoli, pe 17 martie 1956. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din Italia și din străinătate, de la Gino Paoli la Roberto Vecchioni, de la Zucchero la Ornella Vanoni, scrie site-ul RaiNews.

A câștigat de patru ori ca dirijor la Sanremo: în 2000 cu Avion Travel („Sentimento”), în 2003 cu Alexia („Per dire di no”), în 2010 cu Valerio Scanu („Per tutte le volte che”) și în 2011 cu Roberto Vecchioni („Chiamami ancora amore”).

De asemenea, a dirijat la Kremlin pentru un tribut adus lui John Lennon, a condus proiectul „Rockin’1000”, cea mai mare trupă rock din lume, și timp de mai mulți ani a fost director muzical și profesor de muzică în cadrul emisiunii de talente „Amici” a Mariei De Filippi, una dintre cele mai de succes realizatoare de televiziune din Italia.

Deplâns de o țară întreagă

De la premierul Giorgia Meloni la Giuseppe Conte, la cunoscuții prezentatori și realizatori de televiziune Amadeus și Fiorello, toată lumea a deplâns moartea lui Peppe Vessicchio. „Un artist cu o vastă cultură muzicală, care a dat atât de mult și care ne va lipsi. «Maestrul Beppe Vessicchio dirijează orchestra» nu era doar o frază: era acasă, era Italia. Bon voyage”, a scris premierul Giorgia Meloni pe rețelele de socializare.

Matteo Salvini a scris la rândul său: „Adio, maestre Peppe Vessicchio. Un gigant al muzicii italiene. Sanremo nu va mai fi la fel fără zâmbetul tău. O rugăciune.”

Fiorello, Carlo Conti, Amadeus

„Te-am iubit cu toții. Adio, Maestre”, a fost scurtul și durerosul mesaj de rămas bun al lui Fiorello. Apoi a urmat emoționantul omagiu adus de directorul artistic al festivalului de la Sanremo, Carlo Conti. „Odată cu trecerea în neființă a Maestrului Vessicchio, ne-a părăsit o altă mare personalitate a festivalului și a muzicii italiene”. „Prin caracterul, imaginea, carisma și profesionalismul său, el devenise o instituție”, a subliniat Conti. Prezentatorul a amintit, de asemenea, colaborarea profesională și prietenia dintre ei: „Timp de mai mulți ani, am avut privilegiul de a împărtăși cu el alegerile muzicale pentru Zecchino d’Oro și am avut ocazia să apreciez de aproape marea sa expertiză”. „Trebuie să-i fim recunoscători pentru contribuția sa importantă la muzica italiană și la succesul atâtor artiști”, a concluzionat el.

„O tristețe bruscă și profundă”. Aceasta este amintirea personală a lui Amadeus. „Ne cunoșteam de 30 de ani”, scrie prezentatorul, „și până acum câteva zile râdeam și glumeam, în direct și în culise”. „Ne vei lipsi foarte mult tuturor. Adio, Peppe V.”, concluzionează Amadeus în mesajul său de condoleanțe, împărtășind câteva fotografii cu ei împreună.

„Bon voyage, Maestro. Ai fost un mare muzician și un om bun. Chiar și atunci când ți-au greșit numele”, scrie Claudio Baglioni, cântăreț-compozitor și prezentator al Festivalului de la Sanremo în 2018 și 2019, într-o notă.

Festivalul de la Sanremo, transmis și în România

Festivalul muzicii italiene Sanremo este unul dintre cele mai importante evenimente de televiziune din Italia, cu cifre record de audiență. Festivalul este transmis an de an și în România de către TVR.