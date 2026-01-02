Un dirijor rus va conduce Concertul de Anul Nou din Viena în 2027 / Programul din acest an, mai incluziv sub bagheta lui Nezet-Seguin

Dirijorul rus Tugan Sohiev va fi cel care va conduce, la 1 ianuarie 2027, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, eveniment în cadrul căruia acesta îşi va face debutul, a anunţat joi prestigiosul ansamblu.

Tugan Sohiev, care în martie 2022 a demisionat din funcţia de director muzical al Teatrului Bolşoi din Moscova în semn de protest faţă de invazia rusă a Ucrainei, colaborează cu Filarmonica din Viena de aproape două decenii, relatează EFE și Agerpres.

„Tugan Sohiev este foarte apropiat de noi, atât muzical, cât şi pe plan personal, încă din 2009. Încă de la primele noastre concerte s-au creat rapid o mare încredere şi o înţelegere muzicală reciprocă, care de atunci s-au aprofundat şi dezvoltat”, a declarat preşedintele Filarmonicii, Daniel Froschauer, într-un comunicat.

„Aşteptăm cu mare entuziasm proiectele noastre viitoare şi următorul Concert de Anul Nou”, se arată în acelaşi comunicat, în care se aminteşte că Sohiev, în vârstă de 49 de ani, este implicat în mod special în formarea noilor muzicieni.

„Constrâns să înfrunt imposibila opţiune de a alege între muzicienii mei dragi”

Născut în 1977 în republica rusă Osetia de Nord, Sohiev a renunţat tot în martie 2022 şi la funcţia de director muzical al Orchestrei din Toulouse, invocând presiunile primite în Franţa pentru a se pronunţa asupra atacului ţării sale împotriva Ucrainei.

„Mi s-a cerut să aleg între o tradiţie culturală şi alta”, declara atunci dirijorul pentru a-şi explica demisia din ambele funcţii.

„Fiind constrâns să înfrunt imposibila opţiune de a alege între muzicienii mei dragi din Rusia şi cei dragi din Franţa, am decis să renunţ la posturile mele”, a afirmat el.

20 de dirijori până acum la pupitrul orchestrei vieneze de Anul Nou

Colaborarea dintre Sohiev şi Filarmonica din Viena a început în 2009, în timpul unui turneu în Asia, la Seul.

În 2025, pe lângă concertele din stagiune şi un turneu european, el a dirijat pentru prima dată Concertul Nopţii de Vară, precum şi Concertul de Gală aniversar dedicat lui Johann Strauss, cu ocazia centenarului compozitorului austriac.

Începând de la mijlocul anilor 1980, Filarmonica alege în fiecare an un nou dirijor – până acum toţi bărbaţi – pentru a conduce cel mai faimos recital din lume, deşi mulţi dintre ei au revenit de mai multe ori.

Odată cu Sohiev, numărul dirijorilor care s-au aflat la pupitrul orchestrei în Sala Aurie a sălii de concerte Wiener Musikverein pentru a întâmpina Anul Nou cu muzică va ajunge la 20. Anul acesta, concertul de Anul Nou a fost condus de dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin.

Concertul de Anul Nou de la Viena. Foto: Dieter Nagl / Xinhua News / Profimedia

Concertul din acest an, mai incluziv sub bagheta dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a debutat în 2026 cu un program mai deschis şi mai divers, sub conducerea dirijorului canadian Yannick Nézet-Séguin. Păstrând esenţa tradiţiei vieneze, recitalul a inclus, în premieră pentru această ediţie, două lucrări compuse de femei, marcând un nou pas în modernizarea unui eveniment cu rădăcini ce datează din 1939, mai scrie Agerpres.

Dirijat de Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani şi una dintre cele mai influente figuri ale scenei clasice internaţionale, concertul a combinat repertoriul consacrat al dinastiei Strauss – valsuri, polci şi marşuri – cu cinci lucrări interpretate pentru prima dată în acest cadru. Printre acestea s-au numărat compoziţii semnate de Florence Price (1887-1953), prima femeie afro-americană recunoscută ca mare compozitoare clasică, şi Josephine Weinlich (1848-1887), o pionieră a muzicii europene.

Dirijorul canadian Yannick Nezet-Seguin, pe podiumul Concertului de Anul Nou de la Viena. Credit foto: Dieter Nagl/The Vienna Philharmonic Orchestra / Xinhua News / Profimedia

Nézet-Séguin a explicat înaintea concertului că a dorit în mod special includerea unei lucrări de Florence Price, subliniind că aceasta a fost „nedrept marginalizată din cauza genului şi a rasei sale”. Valsul „Curcubeului”, inspirat din muzica afro-americană şi cea populară, a oferit publicului o perspectivă asupra unei muzici clasice mai deschise şi mai diverse.

La rândul său, Josephine Weinlich, fondatoarea primei orchestre feminine din Europa în 1875, a fost reprezentată prin „Cântece de sirene”, o lucrare cu mesaj de solidaritate şi emancipare, care s-a potrivit cu dorinţa dirijorului de a actualiza repertoriul concertului.

Filarmonica din Viena nu a avut niciodată o femeie dirijor la pupitru

Abia în 2025, după 85 de ediţii, Concertul de Anul Nou a inclus pentru prima dată o lucrare compusă de o femeie, iar ediţia din acest an confirmă o schimbare lentă, dar vizibilă, într-o instituţie tradiţional dominată de bărbaţi. Filarmonica din Viena nu a avut niciodată o femeie dirijor la pupitru, iar prima instrumentistă a fost admisă în orchestră abia în 1997.

Concertul a păstrat şi momentele clasice de umor şi spectacol, precum intervenţiile coregrafice ale Baletului de Stat din Viena, pentru versiunea televizată a concertului, şi tradiţionalul bis cu „Dunărea albastră” şi „Marşul lui Radetzky”.

După bisul clasic „Dunărea Albastră”, Nézet-Séguin a coborât de pe podium pentru a dirija tradiţionala „Marşul Radetzky” în mijlocul publicului, în ritmul aplauzelor spectatorilor.

Citește și VIDEO Cine este dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin care a făcut spectacol și a ridicat sala în picioare la Concertul de Anul Nou de la Viena

În discursul său de Anul Nou, Nézet-Séguin a transmis un mesaj de pace şi unitate, afirmând că muzica poate apropia oamenii din întreaga lume. Nézet-Séguin este foarte activ în apărarea drepturilor LGBTQ+ şi şi-a arătat solidaritatea cu Ucraina, sprijinind-o pe candidata democrată Kamala Harris în campania electorală în care a fost învinsă anul trecut de republicanul Donald Trump.

Cu această 86-a ediţie a concertului s-a încheiat celebrarea bicentenarului naşterii lui Johann Strauss fiul, figură centrală a muzicii vieneze, căruia Austria i-a dedicat numeroase evenimente pe parcursul anului.