Un disident îl apără într-un articol dur pe ministrul demisionar al culturii, Demeter András István. El crede că ni se atacă tuturor „inteligența și discernământul”. E criticat și HotNews

HotNews publică o opinie a lui Gabriel Andreescu în care activistul civic critică atitudinea societății, a partidelor și a presei, inclusiv a redacției noastre, în cazul ministrului Demeter András István.

Gabriel Andreescu a fost activist și disident în comunism, pe vremea când a vorbi liber era cu adevărat periculos.

El susține că în cazul ministrului Demeter András István, precum într-o orbire colectivă, aproape o întreagă societate a ales calea ușoară: de a se lăsa păcălită de cuvinte, de o înjurătură.

Andreescu ne critică și pe noi, presa, că „duceți bătălii ușoare!”.

El descrie, în articolul său, argumente despre „expunerea penibilă” a unor partide în această situație și publică numele unor politicieni care chiar trebuiau să demisioneze.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a demisionat. Președintele UDMR i-a cerut-o explicit, cu argumentul că în comunitatea maghiară nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. A cerut să-și ceară scuze celor pe care i-ar fi jignit prin declarațiile sale.

Spunerile reproduse de site-ul obscur din Maramureș 2mnews au fost puse de la început sub un titlu menit să creeze maximul de impact negativ: „EXCLUSIV – AUDIO – Ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane (de euro) și îmi bag p…la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”.

În realitate, care era limbajul „vulgar și grosolan” incompatibil cu statutul unui ministru al Culturii sau nu?

Citez site-ul 2mnews, care a adus cuvintele ministrului Demeter András István la lumina zilei.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la…” în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”.

Faptele

Radio Chișinău fusese listat la bursă în anul 2011. O campanie rusească a vrut să-l cumpere, cu evidenta voință de a face glasul Moscovei bine auzit în Republica Moldova.

Consiliul de Administrație al Radio România a perceput miza, a votat pentru cumpărarea Radio Chișinău, a înfruntat competitorul și a câștigat contractul.

Demeter András István fusese unul din membrii Consiliului de Administrație al Radio România care votaseră pentru cumpărarea postului moldovean.

În anul achiziției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis o acțiune împotriva celor implicați în afacere. În anul 2012, Demeter András István a fost solicitat să se prezinte la Parchet. Discuția lui cu procurorul de caz o va povesti unor angajați din subordine în luna noiembrie 2025, într-un birou din Ministerul Culturii. Ce a relatat atunci exprima revolta lui față de acțiunea stupidă, ori manipulată, ori comandată, a Parchetului. După doi ani de investigații, procurorii nu au reușit să găsească nimic incriminator. Au clasat dosarul.

Reacția presei și a ziariștilor

Publicația G4Media din care am citat deja pune accentul pe luarea de poziție a Președintelui UDMR Kelemen Hunor, adaugă explicațiile domnului Demeter András István și citează un fel de scuze ale fostului ministru: „Cred că în acest moment datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație, pentru simplul fapt că mi se poate atribui de către cineva, coleg sau nu, de către un jurnalist sau oricine, o astfel de atitudine, o astfel de conduită”.

Hotnews prezintă asemănător „cazul”, subliniind criticile venite din partea UDMR. Publicația a preluat și criticile lui Tudor Chirilă la adresa ministrului Culturii, căci erau critici. Aveau alte motive. În ce privește cozeria cu colegii, actorul o vedea mai curând ca o susținere a interesului național – căci salvase radio Chișinău de mâna rușilor.

Ziarul Adevărul urmează linia incriminărilor cu puține explicații în plus. Ziarul Libertatea nuanțează interpretarea. Pune față în față „înregistrarea în care [Demeter András István] folosește un limbaj vulgar” și apărarea unui obiectiv de interes strategic pentru România.

Comentariile esențiale și-au găsit loc pe Facebook

Milbloggerul (bloggerul militar) Radu Hossu a comentat pe Facebook că „indiferent de ceea ce credeți despre limbajul unui membru din Consiliul de Administrație al Radio România”, este evident sensul celor povestite. Ministrul Culturii a vorbit „despre o investigație în care era vizat, care cel mai probabil i-a afectat imaginea la acel moment și probabil și viața într-o oarecare măsură”.

Malinformarea din titlul 2mnews este că „ungurul Demeter vrea să vândă radioul la ruși, pentru că e ungur și nu are nicio dorință să apere interesul național”.

Or, „înregistrarea neagă total intenția de informare malițioasă din titlu”. Hossu traduce reacția lui Demeter întrevăzută între rânduri prin: „păi atunci dați-l la ruși bă, dacă nu vă place că noi l-am salvat din mâinile lor. Noi, mai ales eu, care-s ungur”. Scopul malinformării ar fi fost creșterea tensiunii dintre români și maghiari pentru a nu mai discuta despre corupția din MAI, din Poliția Română etc.

Dana Hering: „E ușor de înțeles enervarea și limbajul unui om acuzat pe nedrept”

Activista pentru drepturile omului Dana Hering interpretează acest episod, „diseminat masiv si gestionat prost”, probabil cu intenție, drept o altă față a războiului hibrid. Doamna Hering punctează:

„Discuția aprinsă era confidențială.

Era o discuție în birou de ministru, cu un procuror, în privința unui dosar închis ulterior.

E ușor de înțeles enervarea și limbajul unui om acuzat pe nedrept, în condițiile în care acționase fix ÎN INTERESUL STATULUI ROMÂN.

Achiziția Radioului din Republica Moldova e o acţiune care a împiedicat rușii să pună mâna pe el. Radio Chișînău emite de atunci în limba româna iar dacă ne uităm la evoluția fraților noștri din Basarabia putem spune că, în această direcție, ungurul de la UDMR a făcut mai multe pentru țara lui decât mulți politicieni de etnie română. Și fix asta spune omul printre înjurăturile care i-au sensibilizat teribil pe unii, mai ales pe cei care, culmea, sunt departe de a fi mimoze retorice.

Temele reale sunt: cum a ajuns să fie această discuție scursă în presă? În contextul discuțiilor pentru noul guvern și atacurilor sălbatice dintr-o parte a presei împotriva guvernului Bolojan, prin apariția din senin a acestui episod pare că UDMR -ului i s-a arătat pisica în contextul refuzului de a intră la guvernare. Iar scurgerea înregistrării alimentează valul de xenofobie inflamat la cote înalte de AUR, în ultimul an”.

„Toți șoferii să își dea demisia!”

Reproduc din postarea comentatorului Cristi Pitulice cu regretul că nu o pot relua în integralitate :

„Tot respectul pentru Andras Istvan Demeter!

Proaspăt ex- ministru al culturii.

Toată țara asta a mers după fenta mizerabilă a unui site obscur din Maramu, site ce pute a aur și psd.”

și:

„Că a înjurat și a fost vulgar?

Awww…iepurașilor duși la biserică, mvaiii…asta frumusețea limbii noaste.

Așa, unde scrie ca nu ai voie sa vorbești vulgar?

Toti șoferii să își dea demisia!

Adică ne dăm demisia că am înjurat ca mvaaai…che urât a vorbit domnul ungur.

Dar nu ne dăm demisia că

– Furăm

– Plagiem

– Înșelăm

– Facem trafic de influență..și toate cele făcute de pesedea si penelea.

Nu nu nu…astea nu sunt vulgare”.

Victoria ușoară asupra cuvintelor abate atenția de la răul redutabil

Câteva observații față de întâmplare.

1. Discuția reprodusă de site-ul 2mnews nu era publică și nici destinată publicității. Să sancționezi o persoană pentru folosirea unor cuvinte spuse între patru sau mai mulți ochi, oricare ar fi acestea, constituie o încălcare a vieții private. Expunerea sub ochii publici a cuvintelor licențioase a fost inițiativa site-ului 2mnews.

Ministrul Demeter András István este de fapt o victimă. A site-ului care a făcut public ceea ce era privat, dar și a liderilor UDMR care l-au obligat pe ministru să demisioneze.

Mă miră că președintele UDMR și purtătorul de cuvânt al Uniunii, Csoma Botond nu percep miza separării dintre viața privată și cea publică. Ideea de a controla viața privată este una dintre cele mai alienante aspirații totalitare.

Oare liderilor UDMR li s-ar părea firesc să renunțe la funcțiile lor publice întrucât cineva a reușit să publice imagini din viața lor intimă? Care ar arăta, eventual, că ei se poartă în dormitorul lor într-un fel considerat de opinia publică, să zicem eufemistic, nemanierat?

„Redacțiile, CNA-ul și alte instituții se pot lăuda cu succesul lor în ducerea acestor bătălii ușoare”

2. „Marele scandal” care a dus la demisia ministrului Demeter András István este folosirea pe șleau a formulei populare pentru organul sexual bărbătesc. S-a întâmplat într-o convorbire privată. Dar chiar dacă nu ar fi fost privată?

Anvergura pe care a luat-o bătălia folosirii cuvintelor licențioase în public a devenit una dintre cele mai ciudate obsesii ale societăților contemporane.

Avem toate motivele să deplângem degradarea continuă a limbii vorbite și scrise, dar aceasta se întâmplă în primul rând din cauza sărăcirii vocabularului și a folosirii lui improprii. Nu din cauza cuvintelor impudice.

Vulgaritatea nu se manifestă neapărat prin cuvinte. Tonul, sugestiile, subînțelesurile sunt de multe ori mai triviale decât cuvintele ca atare. Și ce vulgaritate o poate depăși pe cea a manifestărilor neverbale?

Obsesia de a sancționa autorii cuvintelor necuviincioase abate atenția de la ceea ce contează cu adevărat. Lupta împotriva cuvintelor este foarte simplu de dus: puncte-puncte, paranteze, saltul peste unele litere, bip-uri în microfoane.

Redacțiile, CNA-ul și alte instituții se pot lăuda cu succesul lor în ducerea acestor bătălii ușoare.

Neașcu, Radu Marinescu, Grindeanu, ei nu au demisionat

Ocupându-și timpul cu ele, instituțiile lasă de o parte înfruntările cu ceea ce este cu adevărat grav în discursul public: intoxicările (precum cea a site-ului 2mnews) și mai general fake news, negarea faptelor, falsificarea lor, manipulările și coruperea opiniei publice.

Un om cu minte rațională și cu bună credință nu se poate împăca cu faptul că ministrul Demeter András István a fost obligat să demisioneze pentru invocarea organului sexual bărbătesc, dar nu și fostul vice-premier Marian Neacșu, al cărui cazier demonstrează că a furat.

După cum a demisionat ministrul Justiției, Radu Marinescu, care a plagiat; nu a demisionat liderul PSD Sorin Grindeanu, care a tot înșelat; nu au demisionat mulțimea de parlamentari, miniștri și înalți funcționari care fac continuu trafic de influență.

Societatea românească a mai purtat o victorie asupra folosirii formulei populare a organului sexual bărbătesc.

„Liderii UDMR s-au expus penibil”

Dar câmpul de luptă arată țăndări: manipularea opiniei publice de către site-ul 2mnews a reușit, un demnitar de bună credință a fost dat jos, liderii UDMR s-au expus penibil, tabăra proeuropeană (prooccidentală) este din nou zdruncinată, opinia publică a mai luat o dușcă din palinca antimaghiarismului.

***

Cazul Demeter András István mi-a amintit secvențe din filmul „Blow-Up” a lui Michelangelo Antonioni (1966).

Eroul, David Hemmings, participă la un concert în aer liber la care, după ultima explozie pe coarde, solistul aruncă chitara fanilor surescitați.

Urmează o luptă frenetică între tineri pentru a pune mâna pe o cât de mică bucățică din obiectul devenit pradă. David Hemmings reușește să înșface o parte chiar mai mare, se depărtează victorios, mulțimea se rarefiază, ține un timp în mână bucata de chitară, realizează inutilitatea ei și o aruncă.

Ar fi o bună metaforă a extraordinarei energii cheltuite în viața noastră publică pentru lucruri care nu contează.