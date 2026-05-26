Tudor Chirilă intervine în scandalul demisiei ministrului Culturii

Artistul și activistul Tudor Chirilă consideră că existau alte „probleme” în activitatea lui Demeter András István care ar fi trebuit să ducă la demisia sa din fruntea Ministerului Culturii, nu înregistrarea care l-a făcut luni să anunțe că părăsește funcția.

Demeter András István și-a depus demisia, luni, după ce 2mnews.ro a publicat o înregistrare în care acesta folosește limbaj licențios într-o discuție purtată cu angajați ai ministerului, în noiembrie 2025, când le povestea cum i-a vorbit procuroarei care l-a audiat, în 2012, într-un dosar de corupție în care era investigată o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Și îmi bag p(…)a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, se aude Demeter spunând, printre altele, conform înregistrării respective.

Chirilă: „Mai degrabă a acționat conform cu interesul național”

Într-un comentariu, marți, pe Facebook, Tudor Chirilă spune că Demeter András István „a avut mai degrabă o poziție care favoriza interesul național”, când „a propus salvarea radio Chișinău din mâna rușilor”.

„Deci mai degrabă a acționat conform cu interesul național”, a adăugat activistul, recunoscând însă că limbajul folosit de Demeter în înregistrarea respectivă nu a fost unul adecvat.

„Că această înregistrate e veche de când lumea și apare acum și asta e altceva”, a continuat Tudor Chirilă.

Chirilă, care spune că a avut „multe dispute” cu Demeter, consideră „problemele” din activitatea lui Demeter András István erau „legea drepturilor de autor, manipularea concursurilor de la Teatrul Național, reacția în cazul manuscriselor Enescu ținute în containere, ordonanța 189 care reglementează managementul instituțiilor de spectacol, atacurile la patrimoniu”, nu înregistrarea respectivă.

Demeter András István a prezentat scuze

Deși inițial afirmase că va demisiona doar dacă se confirmă autenticitatea înregistrării, Demeter András István a anunțat în cele din urmă că face un pas în spate, spunând că „niciodată” nu s-a „agățat de un scaun”.

„Trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a declarat el, luni, pe Facebook.

Înainte de a-și da demisia, acest pas îi fusese cerut inclusiv de UDMR, în care este membru fondator și care în iunie 2025 l-a nominalizat pentru Ministerul Culturii.

„În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile”, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor.