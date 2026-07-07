Un economist premiat cu Nobel toarnă apă rece pe marea promisiune a companiilor de AI

Un câștigător al Premiului Nobel pentru Economie a avertizat marți că inteligența artificială (AI) nu va readuce economiile occidentale la era creșterii rapide a productivității, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Christopher Pissarides, un specialist în impactul automatizării asupra muncii, a estimat că până la patru din zece locuri de muncă din SUA și Marea Britanie vor fi, în mare parte, neafectate de Inteligența Artificială și a menționat în acest sens domenii precum asistența medicală și ospitalitatea.

Bloomberg amintește că marile companii, dar și guverne din jurul lumii, și-au pus speranțele în AI pentru a relansa creșterea economică, care a încetinit semnificativ în ultimele decenii. Performanțele modeste ale economiilor occidentale, în special în Europa, au contribuit la un context politic agitat pe fondul creșterilor slabe ale salariilor reale.

Companiile dezvoltatoare de inteligență artificială precum OpenAI și Anthropic au atras investiții de miliarde de dolari cu promisiunea că instrumentele lor AI vor îmbunătăți dramatic productivitatea companiilor. Numeroase companii cunoscute au anunțat în ultimii doi ani concedieri de amploare pe care le-au pus pe seama adoptării AI.

Economistul îi contrazice pe șefii companiilor de AI

Însă Pissarides a declarat într-un interviu pentru Bloomberg News că există puține semne de creștere a productivității din partea AI până în prezent.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării afirmațiile făcute de Jensen Huang, șeful Nvidia, și de Sam Altman de la OpenAI, care au susținut că tehnologia va avea consecințe de amploare asupra locurilor de muncă. Pissarides a primit Premiul Nobel pentru Economie în 2010 pentru studiile sale cu privire la fricțiunile de pe piața muncii.

„Există cel puțin 40% din locurile de muncă din Marea Britanie, care nu sunt expuse la inteligența artificială, așa că nu vor obține câștiguri de productivitate datorită inteligenței artificiale”, a declarat Pissarides, care în prezent este profesor la London School of Economics.

Pissarides afirmă că „nu putem vorbi despre o creștere ridicată a productivității” datorită AI

Chiar dacă este posibil să existe unele beneficii de productivitate datorită acestei tehnologii, „mă îndoiesc că va exista un nou boom al computerelor echivalent cu ceea ce am avut în anii 1980 și 1990”, a continuat economistul.

„Având în vedere ceea ce știm acum și ceea ce vedem că se întâmplă, nu văd o creștere a productivității la asemenea niveluri”, a adăugat el, subliniind și incertitudinea care există cu privire la viitorul tehnologiei AI.

Într-o prelegere ținută luni la Royal Economic Society din Newcastle, Pissarides a susținut că ar fi nevoie de câștiguri uriașe de productivitate în sectoarele cele mai expuse la inteligența artificială, cum ar fi finanțele, pentru a atinge ratele puternice de creștere pe care optimiștii le-au prezis.

„Pur și simplu nu putem vorbi despre o creștere ridicată a productivității. Cred că ar trebui să ne resemnăm cu faptul că zilele creșterii rapide a productivității au apus, orice am face”, a spus Pissarides.