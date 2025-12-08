Un edil de sector care nu l-a sprijinit pe Ciucu explică de ce oamenii „nu au mai fost interesați de aceste alegeri”

„Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii şi la prezenţa mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii”, a transmis, luni dimineață, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, într-un mesaj adresat alegătorilor, dar și lui Ciprian Ciucu.

Vlad Popescu Piedone a spus, într-un mesaj pubicat pe pagina sa de Facebook, că „deşi rămân la părerea mea că Daniel Băluţă ar fi fost un primar general excelent”, „votul celor care au ieșit la vot este suveran și trebuie respectat”.

„Oamenii au hotărât diferit şi trebuie să înţelegem că acesta este rezultatul câştigător. Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii şi la prezenţa mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii. Locuitorii din Sectorul 4 îşi apreciază primarul şi au acţionat în consecinţă! Daniel Băluţă a primit din partea lor o reconfirmare a faptului că este dorit şi apreciat pentru realizările de până acum. Daniel Băluţă nu a pierdut, ci mai degrabă a câştigat mai mult timp pentru a-şi continua proiectele începute în sudul oraşului”, a continuat Piedone.

El a explicat: „Dacă ne raportăm la celelalte sectoare, este clar că oamenii nu au mai fost interesaţi de aceste alegeri. După atâtea lovituri financiare din partea Guvernului României, alegerile nu au mai reprezentat o prioritate şi trebuie să învăţăm din asta”.

La închiderea urnelor, la alegerile din București pentru Primăria Capitalei au votat aproape 590.000 de bucureșteni, ceea ce înseamnă 32,71% din totalul alegătorilor. Este turul de scrutin pentru Primăria Generală a Municipiului București cu cea mai mică prezență din ultimul deceniu.

Primarul Sectorului 5 l-a felicitat pe Ciprian Ciucu și i-a lansat prima invitație oficială pentru a lua la pas sectorul 5.

„Ciprian Ciucu, te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obţinut în acest scrutin electoral şi dă-mi voie să-ţi adresez prima invitaţie oficială pentru a lua la pas Sectorul 5! Hai să discutăm despre proiectele blocate! Ele se află deja pe viitorul tău birou! Vom vorbi despre infrastructură, şcoli, grădiniţe şi nu numai. Îţi las mai jos câteva dintre priorităţile pe care vreau să le discutăm pentru a le debloca: Calea Rahovei; Calea 13 Septembrie; Şoseaua Panduri; Şoseaua Mihail Sebastian. Aceste artere, deşi se află în Sectorul 5, ele sunt administrate de Primăria Municipiului Bucureşti. Avem fondurile necesare pentru a da o mână de ajutor”, a transmis Primarul.

Totodată, arată el, administraţia locală este pregătită din 2023 să dea startul lucrărilor la Şcoala „I. G. Duca”.

„Aşteptăm doar semnătura primarului general! Fonduri există, doar de voinţă mai avem nevoie. Copiii noştri trebuie să înveţe în şcoli sigure. Aceeaşi situaţie o avem şi la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, una dintre cele mai bune unităţi şcolare din ţara noastră. Aşteptăm doar o semnătură! Ciprian Ciucu, te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică!”, i-a transmis Vlad Popescu Piedone.