„Un element de gravitate semnificativă”. Anunțul ministrului Apărării despre nava lovită în apele teritoriale ale României

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vorbit, miercuri seară, despre „un element de gravitate semnificativă”, după ce o navă comercială sub pavilion străin a fost lovită în apropiere de Sulina, în apele teritoriale ale României.

Oficialul guvernamental a confirmat faptul că un incendiu a cuprins nava comercială, existând ipoteza ca vasul să fi fost lovit de o dronă.

„Am primit informația că incendiul a fost lichidat și că nu a mai fost nevoie de intervenția navei de salvare”, a declarat Miruță, într-o intervenție la postul de televiziune Digi24.

El a precizat că se fac verificări pentru a se stabilit dacă nava a fost lovită, într-adevăr, de o dronă.

„La ora 8:23 am fost informați prin comunicațiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă înspre acolo pentru a o sprijini. În scurt timp au anunțat că incendiul a fost stins și că nu au nevoie de sprijin și că nici nu doresc să vină în port. Nava (trimisă în sprijin – n.r.) s-a întors pentru că nu mai există incendiu la bord și nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol. Nava era goală, era în așteptare în zona respectiva de mai multe zile. Dacă a fost lovită de dronă, dacă n-a fost lovită de dronă e o activitate care e în curs de desfășurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele MApN o dronă venind înspre această navă. Dincolo de aceste lucruri, e un element de o gravitate semnificativă atâta timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente”, a mai declarat Miruță, citat de Agerpres.

„A fost o seară cu multe incidente în Marea Neagră, însă pe raza coastei Mării Negre unde se afla nava comercială în care a izbucnit incendiul nu a văzut nimeni această dronă”, a mai spus Radu Miruță.

De asemenea, el a adăugat că nava va merge în Portul Constanța unde se va stabili dacă a fost sau nu lovită de o dronă.

„Până la urmă, nava respectivă se îndreaptă spre Portul Constanța unde se vor face verificări dacă a fost o dronă. Ar trebui, din expertiza tehnică, să se observe lucrul acesta. Vor fi făcute mai multe verificări dacă a fost o dronă, dacă a fost altceva”, a mai spus ministrul.

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) s-a deplasat miercuri seară în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă sub pavilion Insulele Comoros.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a susținut că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri cu drone, dar echipajul este în siguranţă la bord.

„Echipajul este în afara oricărui pericol. Se pare că toţi sunt la bord şi motoarele navei sunt funcţionale”, a transmis liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

El consideră atacul ar fi fost unul intenţionat şi susţine că avem de-a face cu „o premieră”: o navă care probabil urma să meargă în Ucraina a fost atacată în apele teritoriale româneşti.

„Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat Adrian Mihălcioiu. El a mai spus că, din primele informaţii, membrii echipajului sunt din Siria.

Între timp, Garda de Coastă a precizat că este vorba despre o navă sub pavilionul Insulelor Comore, care a fost lovită în apropiere de Sulina, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul orașului, în apele teritoriale ale României.