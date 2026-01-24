Un elev care vrea să dea la Matematică l-a întrebat pe Nicușor Dan cum a ajuns în politică. „Uneori e necesar”

Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă la Focșani la Colegiul Național „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani.

Vizita șefului statului, de Ziua Unirii Principatelor, a fost o ocazie să stea de vorbă și cu elevii colegiului.

Preşedintele a fost întrebat de către un elev care intenţionezaă să devină student la Matematică dacă ar fi putut să-şi prevadă ascensiunea politică în facultate sau liceu.

„Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulţi ani încercând să îndrept o bucăţică din societate, aşa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acţiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârgii şi atunci am candidat la Preşedinţie”, a declarat Dan, citat de News.ro.

Acesta apreciază că este nevoie de un echilibru „între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”.

„Am spus asta de multe ori, e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor şi care să intre în politică. Nu e deloc uşor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecţia e alta”, a adăugat şeful statului.

În anul 2015, a povestit preşedintele, că, după o campanie „cumva heirupistă din 2012” avea mai multe relaţii, s-a dus la o firmă de branding pentru a face un concept înaintea candidaturii din 2016 , unde i s-a făcut un profil şi i s-a spus: „N-ai nicio şansă”.

„Nu e confortabil să intri în politică, după ce ți-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcţie, dar uneori e necesar”, a adăugat Nicuşor Dan.