Un elev de 18 ani a câștigat 2.000.000 de euro după ce a răzuit un loz de 10 euro, în Italia. Ce vrea să facă cu banii

Michele, un elev de 18 ani de la școala Panzini din Italia, a devenit milionar cu un loz răzuibil în valoare de 10 euro. Tânărul a povestit pentru publicația Il Messaggero ce planuiește să facă cu banii alături de familia sa.

Tânărul locuiește cu familia sa în Marzocca, o mică stațiune din regiunea Marche, pe coasta Mării Adriatice.

Lucrează câte două ore pe zi la barul „Ventiquattro”, iar după program, în fiecare seară, mama sa vine să îl ia cu mașina pentru a merge împreună acasă.

Luni seară, a cumpărat de la un coleg de muncă, Pasquale, un loz din seria „Giochi di Natale”, în valoare de 10 euro. Împreună cu mama sa, au răzuit biletul în mașină, și, după câteva secunde, au izbucnit în lacrimi.

Tânărul câștigase 2 milioane de euro, iar neîncrederea, surpriza și șocul au luat rapid locul unei bucurii de necontrolat. Astfel, Michele și mama sa, tremurând de emoție, și-au împărtășit mai întâi fericirea cu Pasquale și cu ceilalți clienți de la local, apoi s-au grăbit spre casă pentru a da vestea familiei.

„Sunt atât de fericit și încă nu-mi vine să cred”, a spus Michele.

„Sunt în al cincilea an la Panzini, dar îmi place să fiu util și să muncesc pentru a-mi ajuta familia: tatăl meu este meseriaș, mama mea lucrează ca îngrijitoare. Așa că, două ore pe zi, de la 18:00 la 20:00, după școală, merg să lucrez la Ventiquattro”, a spus el.

Întrebat ce va face cu banii, tânărul a spus că își dorește să cumpere o casă pentru familia sa la Chiaravalle, unde părinții au locuit timp de 25 de ani.

„Ne vom întoarce la Chiaravalle, pentru că ne place să trăim acolo, și ne vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom da viața peste cap: vom rămâne modești și harnici, poate doar vom fi mai liniștiți”, a spus Michele.

Din premiul de 2 milioane de euro, familia va rămâne cu aproximativ 1,6 milioane după reținerea taxelor.

Această diminuare se va resimți, dar familia nu este deranjată. „Va dura între 60 și 90 de zile până la încasarea câștigului, dar nu ne grăbim”, au spus Michele și tatăl său.