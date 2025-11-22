Un episcop spaniol acuzat de abuz sexual a demisionat din funcție. Faptele sunt anchetate de un tribunal al Bisericii

Papa Leon a acceptat demisia unui episcop din Spania care este anchetat într-un caz de abuz, a anunţat sâmbătă Vaticanul, transmit agenţiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Episcopul Rafael Zornoza este anchetat în legătură cu o acuzaţie de abuz sexual asupra unei persoane minore în anii 1990, acuzaţie pe care o neagă.

Zornoza, care a condus dieceza de Cadiz şi Ceuta de pe coasta de sud a Spaniei din 2011, este primul episcop catolic spaniol despre care se cunoaşte că a fost anchetat de Vatican în urma unei acuzaţii de abuz.

Într-o scurtă declaraţie, Vaticanul a anunţat doar că papa Leon a acceptat demisia episcopului. Sfântul Scaun nu a menţionat acuzaţia. La cei 76 de ani ai săi, Zornoza a depăşit cu un an vârsta tradiţională de pensionare pentru episcopii catolici.

„Papa Leon al XIV-lea l-a numit sâmbătă pe Ramon Dario Valdívia Jimenez, actualul episcop auxiliar de Sevilla, în funcţia de nou episcop de Cadiz şi Ceuta, acceptând demisia depusă de episcopul Rafael Zornoza”, a anunţat sâmbătă Conferinţa Episcopală Spaniolă (CEE), citată de AFP.

Potrivit El Pais, Zornoza este suspectat că a abuzat sexual în mod repetat o persoană minoră în anii 1990, când era preot şi director al seminarului din Getafe, un oraş de lângă Madrid.

Dieceza de Cadiz şi Ceuta a declarat luna aceasta că acuzaţiile sunt investigate de un tribunal al Bisericii convocat la ambasada Vaticanului în Spania, situată în Madrid.

Cazul, care a depăşit termenul de prescripţie pentru urmărirea penală, a fost trimis Sfântului Scaun la începutul anului, când victima a depus o plângere la Dicasterul pentru Doctrina Credinţei, departamentul Vaticanului responsabil pentru astfel de cazuri. Potrivit El Pais, dicasterul a considerat acuzaţiile credibile şi a dispus o anchetă canonică.

De zeci de ani, Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită de scandaluri în întreaga lume, implicând abuzuri şi muşamalizări, care i-au afectat credibilitatea şi au costat-o sute de milioane de dolari, bani plătiţi pentru despăgubiri. Papa Leon, ales în luna mai, a avut în ultima lună două întâlniri cu grupuri de supravieţuitori ai abuzurilor.

Conform unui raport al Avocatului Poporului spaniol, peste 200.000 de minori au fost victime ale abuzurilor sexuale comise de clericii catolici în Spania din 1940. Biserica, la rândul său, a declarat într-un raport că a înregistrat 1.057 de cazuri.