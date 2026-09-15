Un eurodeputat PSD spune că un guvern cu AUR „n-ar fi atât de tragic”: „Să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar”

Eurodeputatul Dragoș Benea, vicepreședinte PSD, consideră că ideea de „cordon sanitar” este una „păguboasă” și că AUR nu poate fi considerat în acest moment „un partid pur extremist”.

Dragoș Benea a declarat, într-un interviu acordat Podcasturilor Cotidianul, că are o poziție diferită față de conducerea PSD în ceea ce privește formarea unui guvern cu AUR, care, în opinia lui, „n-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic”.

„Nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Cei de la PNL i-au acuzat pe cei de la AUR când au votat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, i-au făcut extremiști. Acum, când negociază pe sub masă fel de fel de formule, ba anticipate, ba suspendarea președintelui, nu mai sunt extremiști”, a declarat social-democratul.

El susține că premierul interimar Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria „în principal” ca efect al modului în care s-a poziționat AUR, deoarece reprezentanții partidului condus de George Simion „n-au avut o consecvență în a-l îndepărta din această postură” după ce au votat moțiunea de cenzură alături de PSD în 5 mai.

Un guvern PSD-AUR „n-ar fi atât de tragic”, crede Dragoș Benea

Eurodeputatul social-democrat a vorbit despre o astfel de posibilitate, spunând că problema ține de „o lipsă de încredere” sau de „un calcul cinic”, cum ar fi raportarea la anticipate sau poziționarea în perspectiva alegerilor din 2028.

„N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic (un guvern PSD-AUR – n.red.), dar aici sigur există probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic”, a adăugat Dragoș Benea.

Președintele Nicușor Dan intenționează să cheme joi partidele la consultări pentru desemnarea premierului, deși inițial își dorea să convoace miercuri aceste discuții, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.