Un experiment legat de oameni și cărți plus 5 recomandări despre sensul fiecărei zile, în newsletterul HotBooks de duminică, 20 septembrie

Săptămâna trecută am găsit două știri care mi-au atras atenția: cercetătorii britanici au demonstrat că cititul e sănătos pentru creier, scăzând riscul de demență cu 30%, iar Singapore își plătește cetățenii ca să citească. În newsletterul HotBooks de duminică, 20 septembrie, intrăm împreună în culisele ședințelor de biblioterapie – și ieșim cu o listă de cărți. Dacă vreți să citiți această ediție, trebuie să vă abonați.

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Cele 5 recomandări din această ediție sunt titluri pe care nu le veți găsi pe listele de marketing, pe bannerele stradale sau în stocurile librăriilor axate pe noutăți. În afară de ,,Omul în căutarea sensului vieții”, sunt niște secrete bine păstrate. Ele au apărut cel mai des în întâlnirile pe care le-am avut cu oameni aflați în căutare de ancore prin lectură și au fost, în diferite împrejurări, receptate ca având impact profund.

Pe listă avem o saga de familie islandeză ca o simfonie rock, un memoir care se citește ca un roman polițist la finalul căruia afli cine ești, cea mai stranie carte despre ce înseamnă să fii om, iar la final aflăm cine sunt ,,tutorii rezilienței” – personajele luminoase care te ajută să te recompui după o traumă.

Întreaga listă, în newsletter-ul HotBooks de duminică, 20 septembrie.