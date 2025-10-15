Un expert de renume care a lucrat inclusiv pentru Pentagon a fost arestat pentru sustragere de informații clasificate / Peste o mie de documente „strict secrete”, găsite în locuința lui

Ashley Tellis, un expert de renume în relațiile dintre SUA și India, a fost arestat. Credit line: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Ashley Tellis, un expert de renume în relațiile dintre SUA și India și fost consilier al mai multor administrații americane, a fost arestat și acuzat de reținerea ilegală de informații privind apărarea națională, potrivit Reuters.

Tellis a făcut parte din Consiliul Național de Securitate al fostului președinte republican George W. Bush și figurează într-o declarație a FBI ca consilier neplătit al Departamentului de Stat și contractor al Pentagonului. Totodată, bărbatul în vârstă de 64 de ani, este membru senior al Carnegie Endowment for International Peace, un think tank din Washington.

El a fost arestat în weekend și acuzat luni de sustragere de informații clasificate, potrivit documentelor juridice, citate de Reuters.

În septembrie și octombrie anul acesta, Tellis a pătruns în clădirile Departamentului Apărării și Departamentului de Stat și a fost observat accesând și tipărind documente clasificate, inclusiv despre capacitățile avioanelor militare, și plecând cu mașina cu o servietă sau geantă din piele, se arată în declarația FBI care însoțește documentul de acuzare pe numele expertului.

Locuința lui Tellis din Vienna, Virginia, a fost percheziționată de autorități sâmbătă. Acolo au fost descoperite peste o mie de pagini de documente clasificate cu marcaje „strict secret” și „secret”.

Tellis s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu oficiali ai guvernului chinez în ultimii ani, potrivit unei declarații sub jurământ a FBI făcută publică marți.

În aprilie 2023, Tellis a luat cina cu oficiali ai guvernului chinez într-o suburbie a Washingtonului și „putea fi auzit ocazional vorbind despre relațiile irano-chineze și tehnologiile emergente, inclusiv inteligența artificială”, a spus un agent FBI.

Datorită funcției sale în cadrul Departamentului de Stat și al Pentagonului, Tellis deținea o autorizație de securitate de nivel „Top Secret” cu acces la informații sensibile compartimentate.

Dacă va fi condamnat, Tellis riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la 250.000 de dolari, a transmis și Departamentul american de Justiție.