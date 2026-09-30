Israelul, primele informații oficiale despre atacul de la bordul avionului FlyDubai. Premierul Netanyahu vorbește de un incident „extrem de grav”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut primele declarații oficiale cu privire la incidentul grav de la bordul avionului FlyDubai care a aterizat de urgență în Arabia Saudită după ce a pierdut altitudine brusc miercuri dimineața după un atac asupra pilotului, relatează The Guardian.

Netanyahu a confirmat într-o declarație video informațiile apărute în presa israeliană, care a relatat că unul dintre piloții FlyDubai și-a înjunghiat colegul în carlingă și că intenționa să prăbușească avionul.

Netanyahu a spus că acesta a fost arestat și că este audiat de autoritățile saudite. El a precizat că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță după atac, în condițiile în care înregistrări video apărute pe rețelele de socializare au arătat că pilotul atacat a pierdut mult sânge după ce a fost înjunghiat.

El a adăugat că unul dintre pasagerii aflați la bord a reușit să pătrundă în cabina piloților împreună cu unul dintre membrii echipajului, iar cei doi au „neutralizat” pilotul atacator.

Premierul Israelului vorbește de un „incident de securitate extrem de grav”

„Aproape toți pasagerii aflați la bordul avionului erau israelieni. În timpul zborului, în timp ce se apropiau de Israel, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt pilot și se pare că încerca să prăbușească avionul cu toți cei aflați la bord”, a spus Benjamin Netanyahu.

El a catalogat atacul de la bordul avionului drept „un incident de securitate extrem de grav”. Alți oficiali, inclusiv ministrul apărării Israel Katz l-au calificat drept o tentativă de atac terorist.

Netanyahu le-a mulțumit pasagerilor și membrilor echipajului care au contribuit la oprirea atacului, spunând că aceștia „au dat dovadă de o ingeniozitate și un curaj excepțional”.

„Au salvat multe vieți și au prevenit o catastrofă majoră”, a mai spus acesta.

Pasageri coboară dintr-un avion operat de FlyDubai, FOTO: Ariel Schalit / AP / Profimedia

Ce știm până acum despre incidentul de la bordul avionului FlyDubai

Amintim că un avion comercial care a decolat cu Dubai cu destinația Israel a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după ce ceea ce la început a părut o altercație între piloți a dus la pierderea altitudinii și transmiterea unor mesaje de urgență.

Avionul FlyDubai se afla deasupra Iordaniei când și-a schimbat ruta către Arabia Saudită, transmițând trei semnale de urgență, dintre care unul indica o posibilă intervenție ilegală asupra aeronavei.

Avionul a pierdut brusc din altitudine în timpul atacului, coborând aproape 4.900 de metri în doar două minute. Avionul Boeing 737, despre care oficialii israelieni au spus că avea între 160 și 180 de pasageri la bord, a transmis un semnal general de urgență la aproximativ două ore și jumătate după plecarea din Dubai, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Oficialii israelieni au trimis avioane de vânătoare, temându-se de o posibilă tentativă de deturnare a avionului, iar aeronava a aterizat pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

Miryam Shira Ohayon, una dintre pasagerele de la bord, a declarat că avionul era „practic scăpat de sub control” în momentul în care a avut loc atacul din carlingă. „Copilotul a încercat să-l ucidă pe pilot și, practic, să comită un atac sinucigaș asupra avionului”, le-a declarat ea reporterilor.

Un oficial israelian l-a identificat pe pilotul atacator drept cetățean al Omanului.

Un al doilea avion FlyDubai care zbura din Dubai către Tel Aviv a aterizat în siguranță la destinație, după ce site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a indicat inițial că avionul își schimba ruta și se întorcea către Emiratele Arabe Unite. Ulterior, zborul FZ1081 a fost afișat ca îndreptându-se către Israel, unde a aterizat în Tel Aviv în această după-amiază.