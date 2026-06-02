„Un fel de apocalipsă”: Teroarea provocată de noul atac aerian rusesc, povestită de o locuitoare a Kievului

Fum se ridică deasupra Kievului după atacul aerian rusesc de pe 2 iunie 2026, FOTO: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Când o explozie puternică a zguduit blocul de apartamente al Olhei Mudra din Kiev, în primele ore ale dimineții de marți, i s-a părut că este sfârșitul lumii, relatează Reuters.

Mudra, cu părul acoperit de praf și fața mânjită de funingine, și-a amintit momentul în care s-a produs explozia, în timpul celui de-al treilea atac masiv asupra capitalei Ucrainei în tot atâtea săptămâni.

„Era fum peste tot, nu puteai vedea nimic”, a declarat Mudra pentru Reuters, stând alături de fiica sa Natalia, în vârstă de 6 ani. „Nu puteam înțelege ce se întâmpla – un fel de apocalipsă?”.

În spatele ei, echipele de intervenție și alți locatari inspectau clădirile avariate, resturile contorsionate și vehiculele arse, imagini care au devenit familiare în urma atacurilor aeriene repetate ale Rusiei.

Ambele părți susțin că lovesc doar ținte militare. Însă și civilii sunt prinși în acest coșmar, cel puțin 18 persoane fiind ucise și peste 100 rănite în cele mai recente atacuri rusești.

Pompieri intervin la Dnipro, FOTO: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cel puțin 12 dintre decese au fost înregistrate în orașul Dnipro, din sud-estul țării.

În fața unui bloc de apartamente distrus, un mic grup de rude și prieteni privea șocat cum echipele de salvare scoteau cel puțin trei cadavre de sub dărâmături. Un bărbat din grup a izbucnit în lacrimi.

La Kiev, nu era clar dacă locuința Olhei Mudra a fost lovită de o dronă, de o rachetă sau de resturile unui proiectil doborât de apărarea antiaeriană ucraineană. Oricare ar fi fost cauza, a urmat confuzia.

„Îi sunam pe ceilalți, pentru că nu puteam vedea nimic”, a spus ea. „Oamenii foloseau lanterne, pentru că era întuneric. Nu puteam înțelege unde ne aflam”, a relatat aceasta.

Olha Mudra și fiica ei, după atacul de pe 2 iunie 2026, FOTO: Roman Pilipey / AFP / Profimedia

Locuitorii Kievului s-au adăpostit din nou în metrou

Kievul și alte orașe ucrainene s-au trezit marți în sunetul sirenelor de alertă aeriană și al bubuiturilor produse de sistemele de apărare antiaeriană, precum și de dronele și rachetele care se apropiau și luminau cerul nopții în momentul impactului.

Mii de locuitori ai capitalei s-au grăbit către stațiile de metrou, unde au întins saltele și au instalat corturi de-a lungul peroanelor aglomerate pentru a se adăposti de pericol în adâncul subteranului.

Anna Krzhypenska, o studentă în vârstă de 21 de ani, a rezumat sentimentul de epuizare provocat de un conflict care a intrat deja în al cincilea an.

„Este greu, atât psihic, cât și fizic, pentru că ți-ai dori să te trezești liniștit dimineața, să bei o cafea, dar în schimb trebuie să cobori jos (la metrou).”

În orele care au urmat atacului, pompierii au luptat cu incendiile izbucnite în mai multe locuri.

Bombardamentul are loc pe fondul unei escaladări a retoricii dintre Rusia și Ucraina, care lasă puține speranțe pentru o încheiere rapidă a celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.