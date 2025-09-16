„O epidemie ascunsă”. Un fenomen grav ținut sub tăcere la Moscova până acum se răspândește în armata Rusiei de pe frontul ucrainean

Tot mai mulți soldați cu boli cronice luptă în prezent în armata Rusiei de pe frontul din Ucraina. Mulți dintre aceștia suferă de boli care le pun viața în pericol, precum HIV și hepatită, și sunt împărțiți în unități separate, unde trebuie să poarte banderole care indică problema lor de sănătate, scrie site-ul televiziunii daneze TV2, care citează presa independentă rusă.

Presa rusă a început abia acum să vorbească despre bolile cronice cu care se confruntă soldații de pe frontul ucrainean, avertizând cu privire la „o epidemie ascunsă”. Dar bolile infecțioase amenință de mult timp capacitatea de luptă a armatei ruse, potrivit mai multor publicații independente ruse, printre care Novaia Gazeta și Verstka.

Pentru a-și asigura bonusuri lucrative din contractele cu statul, soldații ruși își ascund adesea afecțiunile, ceea ce a dus la o explozie a infecțiilor în tranșee. În același timp, potrivit informațiilor spitalele de campanie rusești se confruntă cu o lipsă de echipamente, de la medicamente de bază până la seringi sterile.

Potrivit corespondentei militare ruse Anastasia Kașevarova, armata Moscovei a copiat ideea de a împărți soldații bolnavi în unități separate de la grupul Wagner, armata de mercenari a lui Evgheni Prigojin, acum desființată.

Kașevarova, cunoscută pentru postările sale controversate și favorabile lui Putin pe Telegram, afirmă că soldații ruși cu boli grave, precum HIV, cancer, hepatită și tuberculoză, au fost deja împărțiți în unități separate, relatează Novaia Gazeta.

Ea spune de asemenea că unii dintre soldații cu boli cronice au fost înrolați în armată cu ajutorul unor dosare medicale falsificate, pe care aceștia le-au folosit pentru a se califica pentru bonusurile contractuale. Alți soldați au fost diagnosticați după mobilizare.

Trebuie să poarte banderole

Novaia Gazeta, publicația independentă rusă în exil, scrie că armata rusă a emis cel puțin un ordin de formare a unei unități formate din soldați considerați apți doar pentru așa-numitul „serviciu limitat”.

Pe lângă purtarea banderolelor care indică starea de sănătate a soldaților, aceștia trebuie să ocupe „poziții defensive”.

În postările sale, Kașerova avertizează asupra riscului crescând al unei epidemii care implică ceea ce ea numește boli „periculoase din punct de vedere social”.

Ea adaugă, potrivit Novaia Gazeta, că boli precum hepatita, HIV și tuberculoza se răspândesc și sunt prevalente în rândurile soldaților ruși de pe linia frontului.

În același timp, Kașevarova avertizează că bolile s-ar putea răspândi de la soldați la restul populației ruse atunci când aceștia își vizitează rudele.

„Dacă această imagine este corectă, ea subliniază problemele pe care le are Rusia în menținerea armatei sale în stare de luptă”, a observat corespondentul TV 2, Rasmus Tantholdt.

Acesta a spus că, atunci când boli precum hepatita și HIV sunt atât de răspândite încât soldații trebuie să fie împărțiți în funcție de starea de sănătate, acesta este un semn al unei armate sub presiune.

Faptul că soldații falsifică documentele arată în același timp cât de atractiv din punct de vedere economic este pentru mulți bărbați ruși să se înroleze în armată.

Problema înrolării

Problema numărului crescând de soldați cu boli cronice din armata rusă vine într-un moment în care Ministerul Apărării din Rusia pare să se confrunte cu probleme în atragerea de soldați voluntari cu bonusuri contractuale.

În al doilea trimestru al anului 2025, Ministerul Apărării a plătit bonusuri contractuale doar pentru 37.900 de soldați noi – cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, potrivit datelor bugetare analizate de publicația independentă rusă Important Stories, conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Pentru comparație, în același trimestru al anului 2024 au fost semnate 92.800 de contracte.

Bonusurile contractuale sunt plăți unice de până la câteva sute de mii de ruble pe care Rusia le oferă noilor soldați pentru a-i atrage pe frontul din Ucraina.

Potrivit ISW, Kremlinul a depășit deja bugetul pentru acest an și trebuie acum să finanțeze recrutarea prin bugete regionale și scheme alternative. ISW estimează că problemele economice tot mai grave ar putea slăbi capacitatea Rusiei de a-și menține forța militară în Ucraina.

Cel puțin 130.000 de ruși sunt confirmați morți

Noile recrutări sunt necesare, în condițiile pierderilor de vieți de pe front.

Noi cifre analizate de publicația independentă rusă Mediazona și BBC Russian arată că cel puțin 130.150 de militari ruși au murit în timpul războiului din Ucraina.

Cifra victimelor acoperă perioada cuprinsă între 24 februarie 2022, când Rusia a început invazia pe scară largă a țării vecine, și 11 septembrie 2025.

Lista victimelor militare ale Rusiei se bazează pe surse publice și verificabile.

Acestea includ postări pe rețelele sociale ale rudelor, relatări în presa locală și declarații ale autorităților regionale.

Acestea sunt însă doar decesele verificate în mod clar. Mediazona subliniază că lista nu este exhaustivă, deoarece nu toate decesele sunt publicate.

Numărul exact al victimelor de ambele părți în război nu este cunoscut public, deoarece nici Rusia, nici Ucraina nu publică cifrele privind victimele.