Un fenomen meteo afectează drumurile din peste zece județe. Recomandări pentru șoferi

Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării. Polițiștii fac apel ca șoferii și pietonii să circule cu prudență, în contextul fenomenului meteo.

Administrația Națională de Meteorologie anunță, că până la ora 10:00, este cod galben de ceaţă în județele Tulcea, și Constanța.

„Se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”, anunţă ANM.

Până la ora 09.00, este ceaţă în următoarele județe: Braşov, Sibiu, Ialomiţa, Teleorman, Dâmboviţa ,Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea.

Recomandări pentru șoferi

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la nivelul ţării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitaţii, în condiţii de ceaţă cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri”, a transmis Centrul Infotrafic.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricţii de circulaţie pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale.

Şi pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti), traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil parţial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 metri.

„Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante! Pietonilor le recomandăm să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopţii, în condiţii de vizibilitate redusă”, recomandă poliţiştii.