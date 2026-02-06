FOTO Un fenomen periculos ține avioanele la sol pe un aeroport aglomerat din Europa. Zeci de zboruri au fost anulate

Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza începând de vineri dimineață, după ce ploaia înghețată și fenomenul „black ice” („gheaţă neagră”) au paralizat complet Aeroportul Internațional Berlin Brandenburg (BER), transformând pistele într-un patinoar uriaș, potrivit dpa, citată de Agerpres.

„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sunt în prezent posibile pe BER”, a anunțat vineri o purtătoare de cuvânt a aeroportului din capitala germană.

Restricțiile au fost impuse încă de joi seară, când fenomenul de „black ice” a forțat prima suspendare a operațiunilor. Vineri dimineață, situația a rămas neschimbată: mii de pasageri au fost surprinși de blocaj în terminale.

Echipele de întreținere au lucrat neîncetat noaptea trecută, însă gheața a persistat, transformând pistele în zone extrem de periculoase. Autoritățile aeroportuare nu au oferit încă un interval de timp pentru reluarea decolărilor și aterizărilor.

Joi, mai multe curse au fost anulate la BER, aeroport situat la periferia sudică a capitalei Germaniei. La începutul acelei zile, niciun avion nu a putut decola după ce ploaia îngheţată a acoperit aeronavele cu gheaţă, fiind necesară aproximativ o oră pentru degivrarea fiecărui aparat.

Credit line: Christoph Soeder / AFP / Profimedia Credit line: Christoph Soeder / AFP / Profimedia Credit line: Christoph Soeder / AFP / Profimedia Credit line: Sabina Crisan / AFP / Profimedia

Primele avioane au decolat abia la sfârşitul dimineţii de joi, însă programul a suferit ulterior întârzieri considerabile.

Reprezentanta aeroportului a mai precizat că 35 dintre cele 180 de decolări planificate au fost anulate joi până la ora prânzului, urmate de alte câteva zeci de anulări pe parcursul serii. Berlinul se confruntă de câteva săptămâni cu o vreme rece extremă, ceea ce a provocat perturbări majore în tot sectorul transporturilor.

„Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat statutul curselor lor pe site-ul oficial BER, înainte de a se deplasa la aeroport”, a concluzionat ea.