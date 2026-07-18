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Actualitate

Un film cu buget sub 1 milion de dolari bate record după record și e pe cale să devină cel mai rentabil din istorie: „Incredibil”

George Sîrbu
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Fără vedete, cu un buget sub un milion de dolari, dar cu succes la nivel mondial: cu încasări de peste 430 de milioane de dolari până în prezent, „Obsesia” („Obsession”) ar putea deveni cel mai profitabil film din istorie după ce l-a transformat pe tânărul său regizor în noua senzație de la Hollywood, potrivit AFP.

  • „Obsesia” a făcut furori la box office-ul nord american după ce a fost lansat și poate fi văzut și în sălile de cinema din România începând de la sfârșitul lunii trecute.
  • Filmul a depășit deja fenomenul „Blair Witch Project” din 1999 care a costat 600.000 de dolari, dar a adus încasări de un sfert de miliard de dolari.
  • Este prima peliculă a youtuberului american Curry Barker în vârstă de doar 26 de ani, ce a fost și el surprins de succesul extraordinar pe care i l-a adus „Obsesia”.
  • Un alt youtuber, Kane Parsons, a adus și el sute de milioane de dolari cu „Backrooms”, care a costat 10 milioane. Acești youtuberi „reprezintă viitorul cinematografiei”, spune Christopher Nolan.

„Filmul îl are în centrul atenţiei pe Bear (Michael Johnston), un tânăr îndrăgostit de o colegă de serviciu. Într-o încercare disperată de a-i atrage acesteia atenţia, Bear foloseşte o jucărie ce promite îndeplinirea unei dorinţe, doar că primeşte mai mult decât şi-a dorit…”, se spune în prezentare peliculei pe site-ul Cinemagia.