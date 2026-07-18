Un film cu buget sub 1 milion de dolari bate record după record și e pe cale să devină cel mai rentabil din istorie: „Incredibil”

„Filmul îl are în centrul atenţiei pe Bear (Michael Johnston), un tânăr îndrăgostit de o colegă de serviciu. Într-o încercare disperată de a-i atrage acesteia atenţia, Bear foloseşte o jucărie ce promite îndeplinirea unei dorinţe, doar că primeşte mai mult decât şi-a dorit…”, se spune în prezentare peliculei pe site-ul Cinemagia .

Fără vedete, cu un buget sub un milion de dolari, dar cu succes la nivel mondial: cu încasări de peste 430 de milioane de dolari până în prezent, „Obsesia” („Obsession”) ar putea deveni cel mai profitabil film din istorie după ce l-a transformat pe tânărul său regizor în noua senzație de la Hollywood, potrivit AFP.

Secvență din filmul „Obsesia”, FOTO: Focus Features – Capstone Pictur / Christophel Collection / Profimedia

De la avanpremiera de la Festivalul de la Toronto de anul trecut și lansarea pe marile ecrane la începutul lunii mai, acest thriller bate toate recordurile, impulsionat de publicitatea bună pe care i-o fac cei care l-au văzut și de pasiunea generației Z pentru filmele de groază.

„În ceea ce privește raportul dintre încasările mondiale la box-office și bugetul său, «Obsesia » este pe cale să devină cel mai mare succes din toate timpurile, ceea ce este extraordinar”, a declarat pentru France presse Bruce Nash, fondatorul site-ului specializat The Numbers.

A depășit deja „Blair Witch Project”

Acesta a depășit deja thrillerul „Blair Witch Project”, lansat în 1999, care a încasat aproximativ 250 de milioane de dolari după ce fusese făcut cu un buget total de 600.000 de dolari, potrivit acestui expert.

Cu acest prim film, youtuberul american Curry Barker de 26 de ani a intrat, de asemenea, în top 10 al celor mai mari succese mondiale din 2026, alături, în special, de „Backrooms”, realizat de un alt youtuber de 20 de ani, Kane Parsons, și care a adus 360 de milioane de dolari la un buget de aproximativ 10 milioane.

Acești regizori „reprezintă viitorul cinematografiei”, a declarat recent Christopher Nolan, regizorul premiat cu Oscar pentru „Oppenheimer”, care a lăudat ce două filme „revelații”.

Regizorul e și el șocat: „Incredibil”

Curry Barker la premiera de la Los Angeles a filmului „Obsession” pe care l-a regizat, FOTO: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Confruntat cu un astfel de omagiu, Curry Barker nu și-a ascuns uimirea. „A fost atât de incredibil, încât creierul meu nu reușea să proceseze informația”, a spus el.

Nu cu mult timp în urmă, acest mare colecționar de ochelari de soare făcea burgeri în Los Angeles și accepta orice slujbă ocazională din domeniul cinematografiei sau televiziunii pentru a-și câștiga existența.

Astfel, a obținut un rol mic în serialul „Philadelphia” și a ocupat funcția de responsabil cu protocoalele legate de Covid în timpul pandemiei, în cadrul unei alte producții.

În paralel, s-a prfecționat pe TikTok și Instagram și a realizat scurtmetraje de groază precum „The Chair” pe canalul de YouTube „That’s a Bad Idea”, pe care l-a cofondat împreună cu partenerul său, Cooper Tomlinson.

„Cu aceste formate, înveți ce înseamnă sincronizarea și descoperi trucuri precum modul în care poți capta atenția în primele trei secunde”, a explicat el recent în cadrul podcastului The Big Picture.

Care e subiectul filmului „Obsesia”

„Obsesia”, cu scenariul scris tot de Barker, preia structura unui „film pentru adolescenți” american, cu un tânăr îndrăgostit în secret de o colegă și care nu îndrăznește să-i mărturisească sentimentele.

Fără să creadă de fapt în asta, într-o seară folosește un obiect ezoteric și își pune dorința ca prietena lui să-l iubească „mai mult decât orice pe lume”. Apoi este confruntat cu o pasiune bruscă, devoratoare și extrem de violentă.

Filmul a fost interpretat ca o reflecție asupra toxicității relațiilor și a consimțământului.

Afișul filmului Obsesia de Curry Barker. Foto: Focus Features – Capstone Pictur / AFP / Profimedia

Mină de aur pentru studio și regizor

Filmul s-a transformat, de asemenea, într-o mină de aur pentru Focus Features, filială a studioului hollywoodian Universal, care a achiziționat drepturile de distribuție pentru 15 milioane de dolari.

Curry Barker, la rândul său, este acum copleșit de proiecte: un al doilea lungmetraj, „Anything But Ghosts”, în care joacă, și regia remake-ului legendarului film de groază din 1974, „Chain Saw Massacre”.

„Trebuie să iau multe decizii și asta este o adevărată sursă de stres. Nu știu ce voi face în continuare”, a declarat el pentru Hollywood Reporter.