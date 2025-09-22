Un fost ambasador SUA: „Poate Bolojan a făcut greșeli, poate nu, dar trebuie mers înainte”. Ce spune despre economia românească

Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că „trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan. Zuckerman a spus, la Digi24, că situația politică a României a determinat unele companii străine să-și amâne proiectele de investiții.

”Eu ştiu companii mari care voiau să intre aici şi s-au oprit să vadă cum se dezvăluiesc lucrurile. Dar eu vreau să rog oamenii de la toate partidele din coaliţie: poate domnul Bolojan a făcut greşeli, poate nu, dar trebuie mers înainte aici. Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o şansă să-şi revină economic. Una e să tai lucruri, au tăiat sau încearcă să taie acum, că altfel România şi-ar fi pierdut credit rating, acum e la triple B minus, care este un nivel deasupra junk, dacă e junk, rata de împrumutat bani se dublează, dacă nu mai mult, plus multe instituţii financiare nici nu dau voie să cumpere aşa de datorii de la mai jos, de triple B minus. Şi aşa că ar fi groaznic”, a afirmat Adrian Zuckerman, citat de News.ro.

El a susţinut că România are nevoie de dezvoltarea economiei, inclusiv prin exploatarea resurselor naturale de care țara dispune.

„Trebuie să dăm drumul la mine. România este foarte bogată: cupru, aur, pământuri rare, tot felul de lucruri. Trebuie să dăm drumul la gaz şi petrol, rezervele din Marea Neagră sunt cele mai mari din Europa, pentru că astea din Norvegia au scăzut. Şi e numai în Marea Neagră, numai o companie care extrage gaz acum. De ce? Şi-a durat 13 ani pentru ea să scoată. Trebuie să le dăm drumul”, a declarat Zuckerman.

Zuckerman susţine că România are încă „vestigii” de pe vremea comunismului, arătând că printre acestea se numără companiile de stat, dintre care multe nu fac profit.

”Eu am spus de când eram ambasador ca Revoluţia nu s-a terminat, au rămas vestigii de la comunişti, ca 1.400 de companii ale statului. Mai puţin de 10 au un profit la sfârşitul anului. De ce? Astea trebuie închise, vândute, tăiaţi banii care li se dau. Nu se poate în felul ăsta!”, a afirmat Adrian Zuckerman.

El a susţinut că Transelectrica, deşi face profit, e o vulnerabilitate pentru România. „Transelectrica face un profit. Dar e un pericol la securitatea naţională, pentru că peste 80% din echipamentul Transelectrica sunt din anii 60 sau 70, transformatoare, fire de conducte. Oamenii care o conduc sunt puşi acolo de PSD, politic, nu au nicio experienţă şi, dacă strănuţi tare lângă ceva acolo, tot sistemul s-a prăbuşit, e o nenorocire”, a spus fostul ambasador.