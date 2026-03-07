Un fost comandant NATO critică declarațiile lui Nicușor Dan despre descurajarea nucleară. „În România nu are loc nicio dezbatere”

Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, consideră că este necesară „o dezbatere profundă” pentru a se ajunge la „un consens național” în privința posibilității ca România să găzduiască elemente de descurajare nucleară.

Fără să îl numească direct, generalul în rezervă a criticat declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan pe tema descurajării nucleare cu ocazia vizitei în Polonia, unde șeful statului român a spus, printre altele, că „în viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru”.

„De la Varșovia, nu de la București, ni s-a comunicat de către responsabilul cu securitatea și apărarea națională că, pe termen mediu (nu știm exact ce vrea să însemne acest lucru), pe teritoriul României nu va fi depozitat, permanent sau temporar, și nu va tranzita armament nuclear american sau francez”, a declarat Dorin Toma într-o postare pe Facebook.

El a reclamat „lipsa dezbaterii publice, cu argumente pro și contra, astfel încât opinia publică — interesată de acest subiect vital, cu implicații majore privind capacitatea de descurajare și de apărare a României — să își poată forma propria convingere”.

Dorin Toma, care a trecut în rezervă în finalul anului trecut, a oferit exemplele Poloniei, Finlandei și Suediei, unde subiectul este analizat și dezbătut pe scena publică.

„În schimb, în România nu are loc nicio dezbatere, fiind anunțați că subiectul nu se află printre preocupările responsabililor care coordonează securitatea și apărarea națională. Atunci când decizii de o asemenea magnitudine sunt comunicate sec, ca un «fapt împlinit», se creează un vid informațional. Acesta poate fi umplut de speculații sau, mai grav, poate lăsa societatea nepregătită pentru schimbări bruște de paradigmă geopolitică”, a avertizat fostul comandant NATO.

El consideră că se impune o dezbatere profundă indiferent de oportunitatea unei decizii finale.

„Indiferent dacă România ar trebui sau nu să găzduiască elemente ale descurajării nucleare, un consens național nu se poate construi în lipsa unei dezbateri profunde, fără a pune în balanță riscurile (devenirea unei ținte prioritare) și beneficiile (garanții de securitate sporite)”, a conchis Dorin Toma.

Recent, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța vrea să-și își sporească arsenalul nuclear și să își extindă umbrela nucleară pentru a proteja alte state europene, ca parte dintr-o nouă strategie de „descurajare avansată”. Surse de la Cotroceni au spus că și România a participat la discuții, care au avut loc în interiorul NATO, dar că nu a luat o decizie.

În conferința de presă pe care a susținut-o joi seară la Varșovia, președintele Nicușor Dan a spus că eventuale „elemente excepționale” care să apară în relația cu Franța vor fi comunicate.

„Din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de SUA. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu, nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru”, a declarat el.