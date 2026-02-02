Un fost comisar european o atacă pe Ursula von der Leyen: Stilul său de conducere „nu face bine Europei”

Ursula von der Leyen la conferința de presă din Bruxelles, Belgia, în decembrie 2025. Credit line: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Șefa executivului de la Bruxelles este acuzată, nu pentru prima oară, că promovează un stil centralizat de conducere, scrie Politico.

Modul „prezidențial” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană nu face bine Europei, a declarat Nicolas Schmit, fost comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie von der Leyen, într-un interviu acordat Politico.

„Am impresia că comisarii sunt acum în general reduși la tăcere”, a spus Schmit.

„Sistemul, modul în care este organizat Colegiul – foarte centralizat, putem să-l numim prezidențial – nu este bun pentru Colegiu, nu este bun pentru Comisie și nu este bun pentru Europa în general”, a spus el.

Cine este Schmit

Schmit a reprezentat Luxemburgul în Comisie între 2019 și 2024 și a fost candidatul Partidului Socialiștilor Europeni la alegerile europene din 2024.

Socialiștii sperau că el va putea rămâne pentru un al doilea mandat în Comisie, dar guvernul luxemburghez l-a nominalizat în schimb pe Christophe Hansen, din Partidul Popular European de centru-dreapta al lui von der Leyen.

Nicolas Schmit, Foto: Fotogramma/IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Schmit este acum președintele Fundației pentru Studii Progresiste Europene, think-tank-ul PES.

Deși este neobișnuit ca comisarii în funcție să o critice deschis pe von der Leyen, mai mulți foști membri ai Colegiului au făcut acest lucru.

Michel Barnier și-a folosit memoriile pentru a-și acuza fosta șefă că a prezidat o „derivă autoritară” în cadrul Comisiei. Un alt fost comisar, Thierry Breton, a afirmat, de asemenea, că von der Leyen exercita prea multă putere, argumentând că Europa „nu a fost construită pentru a avea o împărăteasă sau un împărat”.

Un critic mai vechi al lui von der Leyen

În calitate de comisar, Schmit a făcut parte dintr-o facțiune care a contestat din interior unele dintre măsurile luate de von der Leyen, inclusiv numirea unui aliat apropiat în funcția de emisar pentru întreprinderile mici – o măsură criticată de Parlamentul European pentru lipsa de transparență.

El a acuzat, de asemenea, Comisia de lipsa unei viziuni pe termen lung și a unei planificări strategice.

„Am avut o dezbatere strategică reală despre Europa în lume, care era deja o lume diferită de cea pe care o cunoșteam înainte? Nu am avut o abordare strategică reală, o strategie reală”, a spus el, cu referire la primul mandat al lui von der Leyen.

În ceea ce privește relațiile cu SUA, Schmit a criticat Comisia pentru că nu l-a apărat public pe fostul comisar Breton, căruia Washingtonul i-a interzis călătoriile din cauza eforturilor sale de a reglementa rețelele sociale americane și giganții tehnologici.

Schmit a afirmat că legile care nemulțumesc SUA – reglementarea serviciilor digitale și a piețelor digitale – au fost adoptate de toți cei 27 de comisari, inclusiv de von der Leyen, și nu doar de Breton.

„Acesta este momentul în care ar fi trebuit să dăm dovadă de mai multă solidaritate și să spunem «nu, nu este vorba doar de unul, ci de noi toți». Dar, știți, curajul nu este întotdeauna împărtășit, inclusiv în sfera politică”, a afirmat el.

Schmit a criticat, de asemenea, eforturile Comisiei de dereglementare, care vizează reducerea birocrației în domenii precum tehnologia și politica de mediu prin intermediul așa-numitelor pachete omnibus.

Alte personalități de centru-stânga au repetat această critică. Iratxe García, liderul grupului Socialiștilor și Democraților din Parlament, a comparat eforturile de dereglementare cu strategia lui Donald Trump.