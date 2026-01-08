Un fost consilier al lui Trump mizează pe Marine Le Pen „să ucidă” Uniunea Europeană

Fostul consilier prezidenţial american Steve Bannon doreşte o victorie a şefei extremei drepte franceze Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidenţiale pentru „a ucide cu adevărat Uniunea Europeană” şi nu o victorie a lui Jordan Bardella, pe care l-a calificat drept „un puşti”, într-un interviu televizat difuzat joi, informează France Presse, preluată de Agerpres.

Bannon, voce influentă a dreptei radicale americane, speră că Marine Le Pen va fi autorizată de justiţia franceză să candideze pentru a patra oară la alegerile prezidenţiale prevăzute pentru 2027, în acest interviu realizat pe 6 ianuarie la Tucson (SUA) şi care va fi difuzat joi seară în timpul emisiunii ‘Complément d’enquęte’ de pe canalul France 2.

Devenită neeligibilă printr-o condamnare în primă instanţă, lidera extremei drepte franceze îşi joacă eventuala candidatură în timpul unui proces în apel ce va începe pe 13 ianuarie, cu privire la legalitatea sau nu a finanţării asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (fostul nume al partidului său, Rassemblement National) în Parlamentul European.

Steve Bannon s-a declarat „100% favorabil” interzicerii deplasării în SUA a judecătorilor care au condamnat-o în primă instanţă pe Marine Le Pen.

„Există trei lucruri ce vor distruge Uniunea Europeană. În primul rând, Brexit-ul. Apoi, alegerea lui Donald Trump şi politicile sale naţionale populiste. În fine, al treilea element ce va ucide cu adevărat Uniunea Europeană va fi alegerea Marinei Le Pen”, a explicat fostul consilier prezidenţial american.

„Pe Bardella îl numesc puşti. Este categoria pană. El este incapabil să scoată Franţa din criză; de asta spun că este un băieţel”, a mai spus Bannon.