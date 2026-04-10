Un fost deputat a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. A primit telefoane de ultimă generație pentru un contract, susțin procurorii

Un fost deputat de Mehedinţi în legislatura 2020 – 2024, trecut prin trei partide – PSD, AUR şi PNL, în prezent director în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, a fost trimis în judecată în stare de libertate de către procurorii anticorupţie, pentru abuz în serviciu, transmite News.ro.

Cornel-Vasile Folescu este acuzat că, în calitate de director general al unei societăţi, ar fi încheiat contracte pentru furnizarea unor servicii de telefonie şi date mobile, împreună cu adjunctul său. Potrivit procurorilor, prin aceste contracte ar fi fost achiziţionate servicii suplimentare şi bunuri electronice cu plata în rate, care nu erau necesare, societatea fiind astfel prejudiciată cu peste 1,3 milioane de lei.

Procurori DNA din Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Cornel-Vasile Folescu, la data faptei director general la SC SECOM S.A. şi în prezent director Implementare proiecte în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, pentru abuz în serviciu în formă continuată (trei acte materiale) şi a lui Adrian Bidilici, la data faptelor director general adjunct la aceeaşi societate şi director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, iar în prezent director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, pentru două infracţiuni de abuz în serviciu.

Contracte inutile pentru telefonie

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în perioada iunie – decembrie 2020, cei doi inculpaţi ar fi efectuat ilegal mai multe achiziţii sectoriale, concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie şi date mobile.

„În baza acestor contracte, ar fi fost achiziţionate servicii suplimentare de voce şi date mobile, precum şi bunuri electronice cu plata în rate, fiind totodată majorată semnificativ valoarea abonamentelor existente, deşi aceste demersuri nu erau justificate de nevoile reale de comunicare ale angajaţilor societăţii. Prin aceste acţiuni ar fi fost cauzat un prejudiciu societăţii în cuantum total de 1.371.669,1 lei. Prin acest mecanism, cei doi inculpaţi ar fi urmărit obţinerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generaţie şi alte produse electronice, în valoare totală de 415.930,23 lei.”, precizează anchetatorii.

Potrivit sursei citate, produsele electronice respective ar fi fost însuşite de cei doi şi utilizate „discreţionar”, fără a fi predate instituţiei şi fără a fi înregistrate în contabilitatea şi patrimoniul societăţii ca obiecte de inventar sau mijloace fixe.

164 de abonamente de telefonie mobilă şi date, încheiate cu operatorii de profil, nu ar fi fost repartizate niciunui angajat al societăţii şi nu ar fi fost utilizate în scop profesional. Abonamentele respective nu ar fi înregistrat niciun trafic de voce sau date mobile pe întreaga perioadă analizată, deşi costurile aferente acestora ar fi fost suportate integral din bugetul societăţii.

Prejudiciu însumat de 2,5 milioane de lei

În perioada 25 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2023, Adrian Bidilici, în calitate de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi realizat achiziţii publice concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie şi date mobile care ar fi generat costuri nejustificat de mari în raport de nevoile reale ale instituţiei publice.

„Pentru aceste achiziţii nu ar fi existat documente justificative din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea lor, fiind astfel cauzat un prejudiciu instituţiei în cuantum de 1.252.712,24 lei. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi urmărit obţinerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generaţie şi alte produse electronice, în valoare totală de 437.834,18 lei”, notează procurorii.

Potrivit DNA, SC SECOM s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor pentru paguba materială provocată, respectiv faţă de Cornel Folescu cu suma de 1.371.669,1 lei şi faţă de Adrian Bidilici cu suma de 1.155.397,28 lei, la care se adaugă accesoriile legale.

De asemenea, DGASPC Mehedinţi s-a constituit parte civilă în cauză împotriva lui Adrian Bidilici, cu suma de 1.252.712,24 lei, reprezentând paguba materială provocată.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mehedinţi, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.