Un fost deputat PAS de 80 de ani din Republica Moldova este trimis în judecată, în lipsă, în Rusia pentru ură și ostilitate. Pentru ce e cunoscut politicianul 

Un fost deputat din Republica Moldova, Oazu Nantoi, va fi judecat în lipsă în Rusia, fiind acuzat de răspândirea unor informații false despre armata rusă și de incitare la ură sau ostilitate. Nu este foarte clar care sunt faptele de care este acuzat, dar Nentoi (80 de ani) este specialist în problema transnistreană și are interdicție de a intra în Rusia din 2023.

Dosarul împotriva lui Oazu Nantoi a fost înregistrat pe 6 noiembrie 2026 la Judecătoria Basmannîi din Moscova, potrivit informațiilor publicate pe portalul oficial al instanțelor ruse.

Conform acestor informații, fostul parlamentar este vizat de două articole din Codul penal al Federației Ruse. Unul se referă la răspândirea unor informații considerate false despre utilizarea forțelor armate ruse, iar celălalt vizează incitarea la ură sau ostilitate. Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre declarațiile sau acțiunile lui Nantoi care ar fi stat la baza acuzațiilor.

„Nu știu. Eu știu că sunt persoană non grata în stânga Nistrului și în Rusia, dar faptul că urmează să fiu judecat, nu știu. Mă rog. Zelenski m-a decorat, rușii mă judecă”, a declarat Nantoi.

Întrebat dacă intenționează să întreprindă vreo acțiune în legătură cu dosarul, fostul parlamentar a răspuns: „Ce poți face la distanță?”.

În discursul său public, Oazu Nantoi a criticat evoluțiile politice din Federația Rusă, afirmând că regimul de la Moscova se îndreaptă de mai bine de 12 ani spre „un fascism rigid”, construit în jurul ideologiei „ruskii mir” (lumea rusă – n.r.).

Fostul deputat consideră că Republica Moldova rămâne o țintă a politicilor revanșarde ale Kremlinului. În acest context, el a făcut referire la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

„Dacă ne uităm la faptul că Putin se întâlnește cu un oarecare Krasnoselski, pe de o parte, vorbește despre nivelul de degradare a regimului de la Moscova, dar, pe de altă parte, vorbește despre faptul că Republica Moldova continuă să rămână țintă de posturi revanșatoare din partea Kremlinului”, a afirmat Nantoi.

Oazu Nantoi are interdicție de intrare în Federația Rusă din aprilie 2023. Decizia a fost confirmată atunci de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău.

Alături de Nantoi, măsura i-a vizat pe mai mulți deputați PAS, inclusiv președintele Comisiei parlamentare de securitate Lilian Carp, ministra de Interne de atunci, Ana Revenco, și pe consulul Republicii Moldova la Moscova, Valeriu Manea.

În iulie 2024, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a conferit lui Nantoi Ordinul pentru Merit, gradul III. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ministrul ucrainean de Externe de atunci, Dmitro Kuleba, în semn de apreciere pentru solidaritatea față de poporul ucrainean și promovarea culturii și tradițiilor Ucrainei.

Cine este Oazu Nantoi

Oazu Natoi. Arhiva personală

În primii ani de după proclamarea independenței Republicii Moldova, Nantoi a ocupat mai multe funcții în instituțiile statului. În perioada 1990-1991 a fost director general adjunct al agenției naționale de presă „Moldova-Press”, iar între 1991 și 1992 a condus Direcția de analiză politică din cadrul Președinției Republicii Moldova, în timpul mandatului lui Mircea Snegur. În perioada 1998-2000 a activat în cadrul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea politicii de stat în localitățile din stânga Nistrului. Ulterior, între 2000 și 2019, a fost director de programe la Institutul de Politici Publice, unde s-a ocupat de managementul conflictelor. Nantoi este cunoscut și ca expert în problema transnistreană.

După ce a făcut parte din mai multe partide politice, a participat la fondarea Platformei Civice Demnitate și Adevăr. A fost ales deputat în Parlament în februarie 2019, pe lista blocului electoral ACUM, din care făceau parte PAS și Platforma Demnitate și Adevăr. În 2021 a obținut un nou mandat, pe lista PAS, și a făcut parte din Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La alegerile parlamentare din 2025 nu a mai candidat pentru un nou mandat.