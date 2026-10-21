Un fost înalt oficial maghiar din timpul mandatului lui Viktor Orbán a fost reținut la Budapesta

Fostul șef al Băncii Naționale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy, ridicat miercuri de procurori, a fost un colaborator apropiat al lui Viktor Orbán, dar relația lor se deteriorase în ultimii ani.

Fostul guvernator al băncii centrale maghiare, Gyorgy Matolcsy, a fost reținut miercuri dimineață într-o anchetă în curs privind operațiunile băncii centrale desfășurate sub conducerea sa, a relatat site-ul de știri Telex, citat de Reuters.

Avocatul lui Matolcsy, Pál Bátki, a declarat pentru MTI că clientul său este „suspectat de infracțiunea de fraudă economică care a provocat pierderi financiare semnificative și de utilizarea unui document privat fals”.

Interogatoriul suspectului nu a început încă și se preconizează că va avea loc în cursul dimineții, a spus avocatul.

Telex a aflat că, pe lângă Matolcsy, au fost reținute și alte câteva persoane.

Prim-ministrul Péter Magyar a anunțat, de asemenea, arestarea pe Facebook. „Parchetul Central de Investigații l-a reținut pe György Matolcsy, fostul președinte al Băncii Naționale a Ungariei și fost ministru în guvernul lui Viktor Orbán”, a scris Magyar.

Parchetul Central de Investigații (KNYF) anunțase miercuri dimineață că procurorii desfășoară acțiuni procedurale în dosarul Băncii Naționale în mai multe locații.

Operațiunea a fost una de amploare, ținând cont că, la cererea parchetului, participă și Biroul Național de Investigații, Comandamentul Poliției din Budapesta și Serviciul Național de Protecție. Parchetul a promis că va oferi mai multe informații în cursul serii.

Potrivit presei maghiare, suspiciunile vizează management defectuos și dispariția a sute de miliarde de forinți din activele fundațiilor create de banca centrală sub conducerea lui Matolcsy.

Ancheta autorităților s-a intensificat în urma unui raport din 2025 al Curții de Audit a Statului din Ungaria.

Percheziții au avut loc deja la sfârșitul lunii septembrie la domiciliul lui György Matolcsy.

Gyorgy Matolcsy a fost un colaborator apropiat al lui Viktor Orbán, fiind numit de acesta la conducerea Băncii Centrale, unde a rămas timp de 12 ani, până în 2025. Relația lor s-a deteriorat în ultimii ani din cauza divergențelor privind politica economică.