Un fost ministru al Muncii îi dă replica lui Ilie Bolojan, care a declarat că este necesară creșterea vârstei de pensionare. Când ne vom putea pensiona ca olandezii

„Să nu punem carul înaintea boilor”, a declarat Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al muncii, contactat de HotNews pentru comenta oportunitatea deschiderii unei discuții publice pe tema creșterii vârstei de pensionare. Acesta susține că în România au avut loc deja creșteri ale vârstei de pensionare, fiind urmărită egalizarea treptată între femei și bărbați.

Ultima creștere a vârstei de pensionare în România a fost pentru femei, în ianuarie 2025, când aceasta a ajuns la 62 ani și 4 luni. Treptat, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani, la fel ca pentru bărbați, până în 2035.

Marius Budăi susține că 65 de ani se află în media UE în ceea ce privește vârsta de pensionare.

„În Europa este un interval între 62 și 67 ani. România nu a rămas în urmă cu creșterea vârstei de pensionare. România nici nu este la baza de jos a vârstei de pensionare din Europa”, a precizat fostul ministrul al muncii.

Cum va putea o femeie de 70 ani din România să fie la fel de sănătoasă și activă ca una de 70 de ani din Olanda

„Este clar că acum nu este momentul să discutăm despre creșterea vârstei de pensionare. Trebuie, mai întâi, să ne ocupăm de creșterea speranței de viață sănătoase și după aceea să creștem vârsta de pensionare”, a spus Budăi.

Întrebat cum va putea o femeie de 70 ani din România să fie la fel de sănătoasă și activă ca una de 70 de ani din Olanda, deputatul PSD a enumerat mai multe condiții: „Dacă pe parcursul vieții va avea condiții de viață ca în Olanda, un loc de muncă bun, cu un salariu bun, o alimentație sănătoasă, o viață echilibrată, work – life balance, echilibru între viața profesională și viața de familie, viața privată”. Vârsta de pensionare în Olanda este în prezent 67 de ani, dar ea va crește la 67 de ani și 3 luni în 2028.

Întrebat cum poate fi crescută speranța de viață sănătoasă, Budăi a răspuns că „trebuie să ieșim din logica de austeritate și să nu mai spunem că suntem în incapacitate de plată, când nu suntem”.

Budăi a precizat această declarație „nu este un atac politic”.

Ce declarații a făcut Ilie Bolojan despre creșterea vârstei de pensionare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la TVR, că România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile pentru a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Bolojan, la TVR.

Bolojan a explicat că, dacă nu va creşte vârsta de pensionare, „în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste cinci sau zece ani.

Guvernul României a venit marți dimineață cu precizări oficiale după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la TVR, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis marți dimineață purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pe grupul cu presă.

„În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în aceasta privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

