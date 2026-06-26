Un fost ministru al Sportului critică autoritățile din Cluj după ce au interzis steagul și imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică

„Refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional”, susține Eduard Novak, fost ministru al Sportului.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat miercuri că steagul și imnul Rusiei nu vor putea fi folosite la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care se desfășoară în oraș în perioada 26-28 iunie. Astăzi, agenția de știri a statului rus TASS a scris că echipa rusă a decis să se retragă din competiție.

Eduard Novak, fost ministru al Sportului, din partea UDMR, în perioada decembrie 2020 – iunie 2023, a criticat atitudinea autorităților române.

„Indiferent de sensibilitatea și poziționarea politică a României în contextul acestui conflict, atunci când o federație internațională și Comitetul Internațional Olimpic permit participarea unor sportivi în condițiile stabilite de regulamentele lor, țara organizatoare are obligația de a respecta aceste reguli”, a scris Novak, vineri seară, pe Facebook.

El susține că „sportul internațional funcționează pe baza unor reguli comune”, iar statele „trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale pe care a acceptat să le organizeze”, indiferent care îi sunt opțiunile politice, „dacă își dorește să rămână un partener respectat în circuitul competițiilor internaționale”.

„Dacă România, în calitate de organizator, refuză participarea unor sportivi eligibili conform regulamentelor internaționale, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a obligațiilor asumate față de federațiile internaționale și poate afecta credibilitatea noastră ca organizator de competiții majore”, a mai declarat Eduard Novak.

Ce spunea Emil Boc

Primarul a declarat, miercuri, că „steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca”, întrucât autoritățile locale respectă „poziția României și a Uniunii Europene în acest domeniu”.

Edilul a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

„Susțin sportul și competițiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene”, a subliniat Emil Boc, citat de Agerpres.