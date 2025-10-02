Un fost ministru liberal al Energiei îl contrazice pe Bogdan Ivan: „România nu-și permite să mai producă energie din cărbune. Toate facturile ar exploda”

Energia produsă din cărbune este cea mai scumpă, iar facturile oamenilor și ale firmelor ar exploda dacă am redeschide centralele închise, spune fostul ministru liberal de resort, Virgil Popescu. Aceasta după ce actualul ministru, Bogdan Ivan, a criticat deciziile luate în trecut de a închide centralele pe lignit și huilă ale țării și a cerut Comisiei Europene prelungirea duratei de utilizare a centralelor pe cărbune din Oltenia.

„România nu-și mai poate permite pe termen lung să producă energie din cărbune. Aceasta deoarece facturile românilor ar exploda. Românii trebuie să știe că energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă”, a spus Popescu.

Un MWh din lignit costă 800 lei/MWh, iar cel produs din huilă este 2.200 de lei, în timp ce, pe piața liberă, energia costă între 400 și 600 lei pe MWh, a arătat el.

„Dacă producem mai mult din cărbune, tragem prețul în sus și explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât și pentru cel industrial”.

Polonia și Germania au bugete de zeci de miliarde de euro pentru a acoperi facturile

Popescu a mai spus că Polonia a rămas, din păcate, dependentă de cărbune din motive istorice, iar Germania a redeschis câteva centrale pe cărbune în criza gazului rusesc pentru că și-a închis toate centralele nucleare, dar ambele țări au planuri clare de renunțare la cărbune pe termen mediu.

În plus, au inclus în bugetele lor de stat subvenții de zeci de miliarde de euro pentru a acoperi facturile, ceea ce România nu-și poate permite.

„Cărbunele ne-a ajutat cândva, dar viitorul României, este în nuclear, hidro, gaz și regenerabile, surse ieftine, stabile și puțin poluante. România are tot ce-i trebuie ca să meargă înainte, nu înapoi”, a mai arătat Popescu, pe pagina sa de Facebook.

România riscă un blackout dacă închide centralele pe cărbune până la finalul anului, așa cum a promis Comisiei Europene, a spus zilele trecute Bogdan Ivan, actualul ministru social-democrat de la Energie.

Ivan a mai spus că a cerut Comisiei Europene prelungirea cu cinci ani a duratei de viață a centralelor pe lignit din Oltenia.

În opinia sa, prețul mare la energie din această perioadă se datorează și faptului că România a închis în ultimii ani mai multe capacități de producere a energiei din cărbune, fără a pune nimic în loc.