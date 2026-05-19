Un fost ministru polonez a fugit de justiție în SUA, cu ajutorul unui înalt oficial al administrației Trump

Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a instruit înalţi oficiali ai Departamentului de Stat să faciliteze şi să aprobe o viză pentru un fost ministru polonez fugar, permiţându-i acestuia să fugă în Statele Unite din Ungaria, au declarat trei persoane familiarizate cu situaţia, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Polonia încearcă să-l urmărească penal pe fostul ministru al Justiţiei Zbigniew Ziobro, arhitectul schimbărilor aduse sistemului judiciar polonez despre care UE a spus că au subminat statul de drept în timpul guvernării partidului conservator Lege şi Justiţie (PiS) din perioada 2015-2023.

El se confruntă cu 26 de capete de acuzare care provin în principal din presupusa utilizare abuzivă de bani în scopuri politice dintr-un fond pentru victimele infracţiunilor. El a negat orice faptă ilegală, susţinând că este victima unei campanii motivate politic a coaliţiei pro-europene aflate la guvernare în Polonia.

Ungaria, prima țară în care a fugit Ziobro

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, vorbind marţi într-o şedinţă de cabinet, a declarat că Polonia nu va înceta să încerce să-l aducă pe Ziobro în faţa unei instanţe poloneze. „Cu siguranţă vom fi foarte consecvenţi şi nimeni nu se poate aştepta să renunţăm”, a spus el.

Reuters nu a reuşit să-l contacteze pe Ziobro în Statele Unite. Avocatul său din Polonia, Bartosz Lewandowski, a declarat că îi va transmite întrebările lui Ziobro, care nu a răspuns.

Deşi administraţia Trump şi-a stabilit ca prioritate susţinerea opiniilor conservatoare din Europa, acordarea unei vize unui politician care se confruntă cu acuzaţii penale din partea unui guvern aliat al SUA este extrem de neobişnuită.

Fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban i-a acordat lui Ziobro azil în ianuarie. Varşovia spera că înfrângerea lui Orban în faţa rivalului pro-UE Peter Magyar în alegerile din aprilie va face ca Ziobro să revină în Polonia. Magyar spusese că îl va extrăda în Polonia în prima sa zi de mandat.

În schimb, Landau a ordonat înalţilor oficiali ai Biroului de Afaceri Consulare al Departamentului de Stat din Washington să instruiască Ambasada SUA la Budapesta să elibereze o viză pentru Ziobro, au declarat trei surse, dintre care una a spus că este vorba de o viză de jurnalist.

Ca urmare a intervenţiei lui Landau, fostul ministru al justiţiei a reuşit să obţină viza înainte de depunerea jurământului de către Magyar pe 9 mai.

„O problemă de securitate națională”

Sursele nu ştiau de nicio implicare a preşedintelui american Donald Trump în această decizie, iar Reuters nu a putut determina ce rol, dacă a jucat vreunul, a avut secretarul de stat Marco Rubio.

Landau a aflat despre cazul lui Ziobro la începutul acestei primăveri de la Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia, şi l-a considerat pe fostul ministru drept cineva care a fost urmărit penal pe nedrept, a declarat o a patra sursă familiarizată cu situaţia.

În solicitarea către înalţii funcţionari din cadrul Biroului Afaceri Consulare de a elibera viza, numărul doi al diplomaţiei americane a justificat urgenţa prezentând chestiunea drept „o problemă de securitate naţională”, a adăugat o sursă. Reuters nu a putut determina raţiunea pentru etichetarea acesteia drept o problemă de securitate naţională.

Landau a refuzat să comenteze pentru acest articol, precizează Reuters. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a răspuns la o listă detaliată de întrebări, inclusiv unele despre implicarea lui Rubio sau a lui Rose. „Din cauza confidenţialităţii dosarului vizelor, nu avem nimic de împărtăşit cu privire la această chestiune”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Ministrul Justiţiei din Polonia, Waldemar Zurek, a declarat marţi pentru postul public de televiziune TVP Info că este foarte surprins.

„Dacă cineva din SUA, aflat într-o poziţie importantă, consideră că Ziobro este necesar pentru securitatea naţională, dacă i s-a acordat într-adevăr un fel de statut extraordinar, atunci aş dori ca aliatul nostru să discute cu noi despre acest lucru şi să vadă ce dovezi am adunat în cazul ministrului Ziobro, pentru că aceste dovezi sunt cu adevărat foarte puternice”, a spus el.

Oficialul polonez a adăugat că procurorii au pregătită o cerere de extrădare, dar Polonia analizează care ar fi cel mai bun moment pentru a o trimite. „Vom face tot posibilul să-l aducem pe domnul Ziobro în faţa justiţiei în Polonia”, a spus el.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că Ziobro nu a călătorit direct în SUA din Ungaria. „Nu ştiu dacă a călătorit din Viena, Paris sau Bruxelles, dar nu a părăsit Ungaria pentru a ajunge în Statele Unite”, a spus el. „În prezent, locul unde se află nu este cunoscut nici măcar de autorităţile maghiare”, a afirmat noul şef al guvernului ungar.

Administraţia Trump afirmă că, în Europa, conservatorii sunt adesea vizaţi de „lawfare”, un termen folosit de susţinătorii mişcării MAGA a lui Trump pentru a descrie ceea ce ei spun că este o utilizare a sistemului judiciar ca o armă nedreaptă împotriva lor.

Criticii din Statele Unite au formulat acuzaţii similare împotriva lui Trump, spunând că administraţia sa foloseşte procuratura pentru a-i lua ca ţintă pe cei pe care îi percepe ca adversari.

Faptele de care este acuzat Ziobro

Ziobro, în vârstă de 55 de ani, este arhitectul reformelor judiciare despre care Uniunea Europeană a spus că au redus independenţa sistemului judiciar polonez în timp ce PiS era la putere. El este acuzat de utilizarea abuzivă a banilor din Fondul pentru Justiţie, conceput pentru a ajuta victimele criminalităţii, inclusiv pentru a achiziţiona sistemul spyware Pegasus, care ar fi fost folosit împotriva oponenţilor politici interni.

Pegasus poate transforma un telefon mobil într-un dispozitiv de spionaj şi a fost folosit de diverse guverne împotriva figurilor opoziţiei şi a jurnaliştilor.

Fuga lui Ziobro către SUA evidenţiază delicatul echilibru cu care se confruntă guvernul lui Tusk în relaţiile cu Statele Unite. Deşi relaţiile dintre SUA şi Polonia sunt în general stabile, Pentagonul a anulat săptămâna trecută desfăşurarea a 4.000 de soldaţi americani în această ţară, spunând doar că „a fost cel mai logic ca acea brigadă să nu fie desfăşurată în teatrul de operaţiuni”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Varşovia va solicita Washingtonului şi Budapestei „baza legală şi factuală” prin care Ziobro a putut părăsi Ungaria. Guvernul polonez îi anulase deja paşapoartele.

Ziobro a început să lucreze în poziţia de comentator pentru postul de televiziune polonez TV Republika, a anunţat reţeaua pe 10 mai. „Sunt în Statele Unite. Este o ţară incredibil de complexă şi frumoasă, cea mai puternică democraţie din lume”, a declarat Ziobro într-o apariţie din 10 mai la TV Republika.