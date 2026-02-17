Un fost patron povestește cum a fost evacuat de Bolojan din casa de la RAPPS când orădeanul a mai fost în guvern

„Regula, ca să fie regulă, trebuie să fie pentru toată lumea”, a fost replica lui Ilie Bolojan pe vremea când era secretar de guvern, pentru un fost senator PSD și antreprenor, atunci când acesta a solicitat o derogare pentru a nu fi evacuat dintr-un spațiu comercial al statului.

Episodul petrecut acum aproape 20 de ani este relatat de Alin Theodor Ciocârlie, într-un articol de opinie publicat pe Contributors.ro. Fostul senator PSD și antreprenor povestește cum, pe vremea când conducea o firmă de servicii de publicitate, a fost evacuat dintr-un spațiu comercial pe care îl deținea prin închiriere de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

El spune că, deși își plătea chiria la zi și investise sume considerabile în amenajarea sediului, a primit vestea că, la finalul anului, contractul de închiriere nu va mai fi reînnoit.

„Într-o tentativă disperată, am depus o cerere la registratura guvernului cu speranța unei soluții miraculoase, întrucât nu eram cu nimic în culpă. Iar un miracol s-a și întâmplat: am fost chemat la o întrevedere cu însuși secretarul general al guvernului, dl. Ilie Bolojan, șeful instituției care coordonează și azi protocolul de stat”, scrie Alin Theodor Ciocârlie.

Acesta redă conversația cu Bolojan, care cunoștea problema, dar care a refuzat categoric să facă vreo excepție, invocând „temeiul legal al necazului”. Pe atunci secretar general al Guvernului, Bolojan a explicat că statul a decis eliberarea spațiilor RA-APPS pentru a muta acolo instituțiile publice care plăteau chirii „exorbitante” în mediul privat.

„Am constatat că numeroase firme cu capital privat folosesc imobile ale regiei, plătind chirii de zeci de ori sub prețul pieței în baza unor contracte încheiate cu ani în urmă, în vreme ce multe instituții de stat funcționează în spații aflate în proprietate privată, închiriate cu sume uriașe, mult peste cele practicate pe piața imobiliară. Costurile sunt exorbitante, nici nu vreau să vă spun la cât se ridică. Am prezentat situația guvernului și s-a emis hotărârea să eliberăm spațiile din proprietatea statului, pentru a le pune la dispoziția instituțiilor publice”.

Fostul patron afirmă că, în ciuda faptului că i-a punctat că firma sa plătea deja o chirie la prețul pieței, Bolojan i-a răspuns: „Știu, domnule Ciocârlie, pentru că m-am interesat înainte de a vă chema. Dar spuneți-mi, cum aș putea să fac excepții? Regula, ca să fie regulă, trebuie să fie pentru toată lumea”.

Ciocârlie mai spune că deși a fost tratat „cu o atenție și politețe pe care nu le întâlnisem la nenumărate niveluri inferioare ale autorității de stat”, asta nu i-a „folosit la nimic”.

El povestește că ulterior a pornit acțiuni repetate în instanță, metodă care i-a permis să mai lucreze câțiva ani în acel spațiu, plătind chiria cuvenită, „mai mult timp decât a durat prezența la conducerea secretariatului general al guvernului a domnului Ilie Bolojan”.

Despre hotărârea de guvern pe care o inițiase Bolojan, fostul patron scrie că „aceasta a lovit în interesele multor oameni puternici și influenți la cel mai înalt nivel, cu firme chiriașe în vilele RA-APPS sau proprietari ai imobilelor în care instituții ale statului plăteau chiriile exorbitante”. „Ca urmare, regula a mai fost aplicată doar celor care nu erau puternici și influenți, pentru ceilalți a fost băgată sub preș”, scrie Ciocârlie.

În prezent, în spațiul unde a funcționat cândva firma sa de publicitate, se află un magazin de delicatese internaționale, conchide fostul antreprenor.