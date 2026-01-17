Un fost președinte al PNL acuză opoziția unor liberali față de Bolojan. „Nu este în regulă”

Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, la Digi24, că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea şi de aceea opoziţia pe care o are PSD faţă de premier are uneori sprijin şi din interiorul PNL ceea ce nu este în regulă.

Valeriu Stoica a fost întrebat unde se află PNL din punct de vedere politic.

„PNL este după o lungă convieţuire cu PSD. Cred că de vreo opt ani, cam aşa, este într-o convieţuire mai apropiată sau mai depărtată cu PSD. Asta a creat nişte legături, nişte interferenţe, nişte consolidări. Ilie Bolojan nu ţine seama de aceste interferenţe, legături şi consolidări. Acesta face ca opoziţia pe care o are PSD faţă de Ilie Bolojan să aibă uneori sprijin şi din interiorul PNL, ceea ce nu este în regulă, pentru că partidul ar trebui să fie solidar de la un capăt la altul cu ceea ce face Ilie Bolojan”, a afirmat Valeriu Stoica, citat de News.ro.

El a precizat că PNL nu trebuie să uite aportul lui Bolojan, de la sfârşitul anului 2024, când a preluat conducerea partidului după scorul foarte mic înregistrat la alegerile prezidenţiale.

„Pentru că nu ar trebui să uite partidul că la sfârşitul anului 2024, în decembrie, nu ştiu cât a luat la alegerile prezidenţiale, 8% sau cât a avut şi a fost nevoie să vină Ilie Bolojan şi în două săptămâni până la alegerile parlamentare a reuşit cât de cât să refacă scorul partidului. Era într-o situaţie dramatică PNL atunci. Să nu uite că aportul lui Ilie Bolojan a fost foarte important şi cred că trebuie să rămână solidar PNL cu Ilie Bolojan. Misiunea lui nu este uşoară, dar tocmai pentru că ceea ce face presupune mari dificultăţi, e nevoie de sprijin. Dacă PSD nu îl sprijină, nici PNL să nu îl sprijine?”, a mai declarat fostul preşedinte PNL.

El a subliniat că Bolojan a făcut tot ce se putea în condiţiile unei coaliţii în care există stare de scandal permanent.

„Şi eu cred că Ilie Bolojan a făcut maxim din ceea se poate în condiţiile unei coaliţii în care, din păcate, starea de scandal permanent există şi în care cred că o să ne aflăm şi anul acesta. Pentru că între PSD şi USR e o mare tensiune, nu ştiu dacă ea va putea fi aplanată, nici între PSD şi Bolojan nu e foarte multă armonie, nu vorbesc de PSD şi PNL, vorbesc de PSD şi Ilie Bolojan. Eu cred că Ilie Bolojan e un bun negociator. Reproşul care i se face că nu negociează este inexact. Dacă nu ştia să negocieze, nu rezista până acum în acest conflict permanent din interiorul coaliţiei. Au fost momente în care părea că explodează coaliţia, totuşi ea nu a explodat şi este în primul rând meritul lui Ilie Bolojen care a ştiut să ţină echilibrul”, a mai afirmat Valeriu Stoica.