Un fost securist est-german, un fost actor de filme porno, neopăgâni şi neonazişti. Cine sunt noii deputați ai AfD

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se află în centrul atenţiei din cauza trecutului controversat al unora dintre viitorii săi deputaţi, la doar câteva zile după victoria sa istorică din landul german Saxonia-Anhalt, relatează The Guardian.

Prezentați joi de liderul și candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, într-o sesiune foto în capitala landului, Magdeburg, s-a aflat că o parte dintre membrii aleși au un trecut discutabil, inclusiv cazier judiciar, legături cu Stasi și cu rețele de extremă dreapta.

Presa germană a dezvăluit că, printre cei 39 de parlamentari care vor reprezenta circumscripțiile electorale din Saxonia-Anhalt în parlamentul regional, se află un bărbat acuzat că a fost actor de filme porno și că și-a falsificat diplomele universitare.

Printre ei, se mai numără un fost ofițer al Stasi, poliția secretă a partidului comunist din Germania de Est, activă între 1949 și 1990, precum și mai mulți membri care fac obiectul unei anchete penale pentru implicarea lor în organizații neonaziste.

Doi deputaţi sunt vizați de anchete privind acuzaţiile că au încercat să continue activităţile organizaţiei extremiste de dreapta interzise Artgemeinschaft, un grup neopăgân care a îmbrăţişat idei naţionaliste şi antisemite. Cel mai tânăr dintre cei doi este, de asemenea, acuzat că a încălcat legea privind armele. Ambii resping acuzaţiile.

Deputatul ex-actor de filme porno, condamnat pentru furt

Fostul actor de filme pentru adulți a fost condamnat pentru furtul în cantităţi mari de lenjerie de pat dintr-un hotel.

O instanţă a confirmat că acesta fusese actor de filme pornografice, după ce el a contestat afirmaţiile unui ziar local. El a fost exmatriculat dintr-o universitate după ce s-a constatat că şi-a falsificat diploma de absolvire a liceului, a relatat Die Zeit. Deputatul susţine că a fost readmis în urma unei contestaţii în instanţă.

Ce făcea fostul ofițer Stasi

Un fost ofiţer al Stasi, în vârstă de 78 de ani, care a obţinut un mandat direct în circumscripţia sa, a recunoscut că a lucrat pentru Ministerul Securităţii de Stat din RDG comunistă, concentrându-se asupra cetăţenilor est-germani care doreau să emigreze definitiv.

Rolul său în calitate de deputat ales a fost criticat de grupurile de campanie care apără interesele victimelor fostei dictaturi din Germania de Est.

Alte dezvăluiri despre noii parlamentari AfD

De asemenea, o anchetă realizată de postul de televiziune ZDF a dezvăluit că unii miniştri aleşi din rândul AfD, care fuseseră şi membri ai grupului parlamentar anterior, au avut legături cu grupuri de extremă dreapta.

Printre aceştia se numără unii care au fost membri ai grupării „Tineretul German Loial Patriei” (HDJ), interzisă ulterior.

La un moment dat, unul dintre ei a condus organizaţia, în timp ce un consilier al grupului parlamentar al AfD a scris o biografie descrisă ca un „omagiu adus naţional-socialismului”. Printre viitorii deputaţi se află o serie de persoane cu legături pro-Kremlin, precum şi unii care au vizitat membri ai mişcării MAGA la Washington.

Victoria AfD în Germania

Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie a obţinut la alegerile din landul Saxonia-Anhalt 43,8% din voturi, în timp ce Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, a obţinut 17,2% din voturi.

Faptul că AfD va forma sau nu un guvern de stat – ceea ce l-ar face primul partid de extremă dreapta care ajunge la putere în Germania de la Al Doilea Război Mondial – va depinde de capacitatea sa de a găsi alţi deputaţi cu aceeaşi viziune care să-şi schimbe tabăra sau un singur partid dispus să susţină AfD.

Până în prezent, partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga au refuzat să intre într-o coaliţie cu AfD, care deţine puţin sub jumătate din cele 83 de locuri din land, cu trei locuri mai puţin decât majoritatea absolută.

În acest weekend sunt programate manifestaţii împotriva AfD în peste 20 de oraşe din Germania, ca reacţie la victoria partidului de duminica trecută şi în perspectiva celor două alegeri regionale cruciale din 20 septembrie, de la Berlin şi din Mecklenburg-Vorpommern, unde se preconizează că AfD va obţine rezultate bune.