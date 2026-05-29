Un fost șef al Armatei Române, pilot de profesie, explică de ce nu putea fi doborâtă drona rusească de la Galați: „Degeaba dai ordinul…”

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Fostul şef al Statului General al Armatei, generalul cu patru stele în rezervă Ştefan Dănilă, crede că România trebuie să ceară activarea articolului 4 din Tratatul NATO care spune că „părţile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este ameninţată integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea vreuneia”.

De profesie pilot, Dănilă explică, într-un interviu pentru News.ro, de ce forţele armate nu aveau posibilitatea să dea jos drona, cum s-a întâmplat în Ţările Baltice.

„Este destul de complicat deoarece aceste drone, care vin de la graniţa României şi lovesc zone la distanţe foarte mici de frontieră, sunt greu de combătut. Deşi avioanele au fost ridicate şi au avut ordin de distrugere a ţintei, nu poţi angaja o ţintă pe care nu o vezi, care este mică, de dimensiunea unui zbor de pasăre, şi care apare şi dispare constant de pe radar. Degeaba dai ordinul dacă tehnic nu poţi să-l execuţi în acele condiţii”, afirmă Dănilă în interviul acordat News.ro.

Acesta respinge și scenariul folosirii rachetelor pentru a neutraliza aceste ameninţări.

„Nu ai cum să tragi cu racheta într-o astfel de dronă deasupra zonelor locuite. Dacă se trăgea cu racheta deasupra blocurilor, s-ar fi putut întâmpla ce s-a întâmplat în Polonia, unde racheta de interceptare a produs probleme mai mari decât drona în sine. Acesta ar fi fost riscul major şi la Galaţi”, a declarat generalul, care a precizat că în cazul doborârii unei drone rusești în Țările Baltice, „condiţiile din teren de la ei au fost altele, deciziile se iau în funcţie de ce se întâmplă în mod real în locul respectiv şi apreciezi individual. La noi nu era posibil”.

În vârstă de 69 de ani, Ștefan Dănilă a fost şef al Statului General al Armatei în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2015. A fost primul general din arma aviație care a ocupat această funcție.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Doi oameni au fost duși la spital.